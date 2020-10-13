Финансирование программы рибейтов для зарубежных проектов сокращено

Государственная программа рибейтов для иностранных кинопроектов значительно сокращена. Об этом сообщают «Известия». Предполагалось, что на нее выделят 2,3 млрд рублей (70 млн в 2019 году, 700 млн − в 2020-м и 1,5 млрд − в 2021 году), однако теперь на эти цели потратят только 400 млн − по 100 млн в ближайшие четыре года. Программа стартует в 2021 году.

Российский рибейт составляет 30% от документально подтвержденных затрат. Однако есть возможность поднять его до 40%. Повышенный рибейт может быть выделен тем, кто планирует потратить в России не менее 75 млн рублей. Ожидалось, что рибейты будут выделяться в рамках федерального проекта «Экспорт услуг». Теперь этот проект упразднен, а будущие компенсации иностранным кинематографистам, получившие название «Кэш рибейт», перебрались в федеральный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Сокращение финансирования ставит под сомнение эффективность программы, уверены в «Российском экспортном центре», однако в Минэкономразвития заверяют, что даже в таком виде «Кэш рибейт» привлечет множество иностранных кинематографистов. «Запуск программы позволит развить новое бизнес-направление экспорта услуг. При наличии поддержки отрасль сможет генерировать дополнительно более 2 тыс. рабочих мест в год», − цитируют чиновников «Известия».

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13.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Известия