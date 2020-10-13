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Финансирование программы рибейтов для зарубежных проектов сокращено

Вместо 2,3 млрд на нее выделят лишь 400 млн.

Государственная программа рибейтов для иностранных кинопроектов значительно сокращена. Об этом сообщают «Известия». Предполагалось, что на нее выделят 2,3 млрд рублей (70 млн в 2019 году, 700 млн − в 2020-м и 1,5 млрд − в 2021 году), однако теперь на эти цели потратят только 400 млн − по 100 млн в ближайшие четыре года. Программа стартует в 2021 году.

Российский рибейт составляет 30% от документально подтвержденных затрат. Однако есть возможность поднять его до 40%. Повышенный рибейт может быть выделен тем, кто планирует потратить в России не менее 75 млн рублей. Ожидалось, что рибейты будут выделяться в рамках федерального проекта «Экспорт услуг». Теперь этот проект упразднен, а будущие компенсации иностранным кинематографистам, получившие название «Кэш рибейт», перебрались в федеральный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Сокращение финансирования ставит под сомнение эффективность программы, уверены в «Российском экспортном центре», однако в Минэкономразвития заверяют, что даже в таком виде «Кэш рибейт» привлечет множество иностранных кинематографистов. «Запуск программы позволит развить новое бизнес-направление экспорта услуг. При наличии поддержки отрасль сможет генерировать дополнительно более 2 тыс. рабочих мест в год», − цитируют чиновников «Известия». 

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13.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Известия

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