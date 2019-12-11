В Москве проведут Международный фестиваль рекламы Red Apple

В столице 12 и 13 декабря в Цифровом деловом пространстве пройдет Международный фестиваль рекламы Red Apple. Гости смотра смогут окунуться в иностранный опыт и практики креативной индустрии, узнать о том, как складываются производственные процессы лучших игроков и понять, как развивать ключевые навыки, необходимые для работы в рекламной отрасли. Основатели компаний, генеральные и креативные директора международных брендов и агентств, иностранные члены жюри, наставники передовых школ креатива и рекламы, режиссеры, актеры, блогеры, комики, музыканты, композиторы, сценаристы и продюсеры представят синергию креативных индустрий на одной площадке и докажут, что идеи действительно меняют мир.

В рамках образовательной программы состоятся несколько деловых мероприятий. Одно из них − «Мировой опыт от обладателей Каннских львов и лидеров международного креативного сообщества» соберет именитых спикеров. Здесь заявлены: директор по коммуникационному планированию MediaCom Israel Гилад Кат, официальный представитель Каннских Львов в Румынии Теодора Мигдаловичи, директор по стратегии PHD Global Business Шона Рид, управляющий партнер по стратегии OMD EMEA Тим Дэньер, главный креативный директор Publicis Spain Эдуардо Маркес, cоветник и член правления Pi School Джамшид Аламути и другие представители международных компаний. Они поднимут темы, которые коснутся как креативной составляющей, так и глобальных вопросов стратегического планирования и устойчивого развития.

Секция «Контент вне границ» расскажет от ярких примерах результативности подходов к созданию контента. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» и создатель сервиса по улучшению текста «Главред» Максим Ильяхов коснется канонов копирайтинга и управления вниманием, компании «Билайн», «Яндекс» и агентство Contrapunto вспомнят о нашумевшем кейсе «Почитай старших», композитор, музыкант и продюсер Антон Беляев вместе с представителями кастинг-сервиса hey!producer и RA Voskhod расскажут о правилах воплощения идей.

В секции «Противостояние каналов коммуникации» в качестве спикеров заявлены представители Divico, TiKTok, телеканала «Пятница», телеканала ТВ-3, ТНТ Premier-Studios, Яндекс.Эфира, видеосервиса Start, Европейской медиагруппы, Russ Outdoor, AliExpress Russia, Mail.ru, TOUS Russia.

Кроме того, Creative Agency Partner CEE Facebook Адам Ковальски и креативный стратег Facebook в Польше Роберт Ольшевски проведут воркшоп по использованию всех возможностей Instagram и приоткроют закулисье компании, рассказав о том, как вовлекать аудиторию с помощью креатива на данной платформе.

Екатерина Черкес-заде − директор первого в России университета креативных индустрий Universal University, объединяющего семь школ − и ведущие преподаватели университета поделятся с аудиторией главными инсайтами и подтолкнут ее к раскрытию креативного потенциала.

Представители Zebra Hero, Сomtube.me, Digital Milestone, Blogger Base и Global Star Russia в своих секциях расскажут об алгоритмах успешных кампаний, ошибках при работе с инфлюенсерами и контенте, способном разрушить любые стереотипы. Гостями Red Apple станут: комик, музыкант, режиссер, сценарист и актер Сергей Мезенцев; актриса, создатель и ведущая YouTube-шоу «Бар в большом городе» Ирина Чеснокова; актриса и звезда сериала «Молодежка» Анна Михайловская; блогер Илья Шабельников (Сатир).

Media Direction Group и e:mg c профессионалами индустрии моды, киберспорта и социально-возрастной классификации аудитории обозначат важность развития данных течений. В секциях примут участие: fashion-компания Real Profit Group, международная выставка моды CPM − Collection Premiere Moscow (компания Messe Dusseldorf Moscow) и Lamoda Group; ESforse Holding и Virtus.pro, «Сбербанк», агентство BrandScience, проект {Лазарева}, агентство возрастных моделей Oldushka

Red Apple расскажет о вдохновении, тенденциях и взглядах на креатив от лица директора телеканала «2х2» Дениса Всесвятского, бренд-дизайн директора RA Voskhod Владислава Деревянных, креативного директора BBDO Branding Александра Загорского, креативного директора KidZania Moscow Родиона Арсеньева, а также поможет углубиться в фестивальные креативы и инсайты жюрения вместе с экспертами фестивалей международного уровня − в том числе ADCE.

Каждый из дней завершится церемониями награждения победителей конкурсных направлений фестиваля:

• 12 декабря пройдет вручение наград по направлениям MEDIA и MARKETING

• 13 декабря будут подведены итоги в направлении CREATIVE

Полная версия программы на 12-13 декабря: https://festival.ru/program/programma-day-by-day/

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11.12.2019 Автор: БК