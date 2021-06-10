Представители «Ред Медиа» прокомментировали выбор проектов для инвестирования

На бизнес-завтраке, посвященном 15-летию телевизионной компании «Ред Медиа», генеральный директор Роман Столярский объявил о новой линии бизнеса — инвестициях в российское кино. В первый этап инвестиций вошли три картины разных жанров, которые выйдут в прокат уже в 2021 году: драма ГЕРДА, новогодняя комедия МОЙ ПАПА НЕ ПОДАРОК и триллер РЯД 19.

Генеральный директор «Ред Медиа» Роман Столярский: «Сегодня жизненно необходимо бороться за право «первого окна» на телевидении, чтобы оставаться интересным зрителю. При этом мы конкурируем не только с таким же тематическим каналами, но и эфирными каналами, и с цифровыми платформами. Кроме этого, мы рассматриваем инвестиции в кино как коммерчески успешное направление. К слову, хоррор РЯД 19 еще до конца не готов, но уже международные продажи окупили инвестиции, которые в него были вложены. Во второй этап инвестиций войдут около пяти проектов, которые мы разрабатываем совместно с компанией «Централ Партнершип», о них мы объявим позже».

Проекты, которые выйдут в широкий прокат в 2021 году:

Драма ГЕРДА (режиссер Наталья Кудряшова) выйдет на широкие экраны осенью. ГЕРДА — история провинциальной девушки, которая пытается выбраться из бесперспективной жизни на периферии — днём она учится, а по ночам танцует в местном стриптиз-клубе, чтобы обеспечивать себя и маму, у которой расстройство психики. Но несмотря на жестокий мир вокруг — девушка верит в свою мечту. В ролях: Анастасия Красовская, Юра Борисов, Юлия Марченко.



Производство: ГПМ КИТ, «Русское возрождение»

Генеральные продюсеры: Рафаел Минасбекян, Роман Столярский, Дмитрий Давиденко, Владимир Кислицын, Наталья Кудряшова



(режиссер Наталья Кудряшова) выйдет на широкие экраны осенью. ГЕРДА — история провинциальной девушки, которая пытается выбраться из бесперспективной жизни на периферии — днём она учится, а по ночам танцует в местном стриптиз-клубе, чтобы обеспечивать себя и маму, у которой расстройство психики. Но несмотря на жестокий мир вокруг — девушка верит в свою мечту. В ролях: Анастасия Красовская, Юра Борисов, Юлия Марченко. Производство: ГПМ КИТ, «Русское возрождение» Генеральные продюсеры: Рафаел Минасбекян, Роман Столярский, Дмитрий Давиденко, Владимир Кислицын, Наталья Кудряшова Триллер РЯД 19 появится в кинотеатрах тоже осенью. Молодая женщина-врач Катя вместе с 6-летней дочерью в страшную непогоду летит ночным рейсом, который оборачивается чередой леденящих кровь событий. В полупустом салоне самолёта одна за другой начинают происходить необъяснимые смерти пассажиров. Теряя границы реальности, героине предстоит посмотреть в глаза собственному страху и заново пережить главный кошмар из своего детства. В главных ролях: Светлана Иванова, Марта Тимофеева, Вольфганг Черни, Екатерина Вилкова, Вита Корниенко.



Производство: «Киностудия КИТ», «Централ Партнершип», MONUMENTAL

Генеральные продюсеры: Рафаел Минасбекян, Роман Столярский, Джаник Файзиев, Александр Бондарев



появится в кинотеатрах тоже осенью. Молодая женщина-врач Катя вместе с 6-летней дочерью в страшную непогоду летит ночным рейсом, который оборачивается чередой леденящих кровь событий. В полупустом салоне самолёта одна за другой начинают происходить необъяснимые смерти пассажиров. Теряя границы реальности, героине предстоит посмотреть в глаза собственному страху и заново пережить главный кошмар из своего детства. В главных ролях: Светлана Иванова, Марта Тимофеева, Вольфганг Черни, Екатерина Вилкова, Вита Корниенко. Производство: «Киностудия КИТ», «Централ Партнершип», MONUMENTAL Генеральные продюсеры: Рафаел Минасбекян, Роман Столярский, Джаник Файзиев, Александр Бондарев Семейная новогодняя комедия МОЙ ПАПА НЕ ПОДАРОК выйдет в прокат зимой. Это история о приключениях совершенно непохожих – на первый взгляд – папы и сына, которым предстоит преодолеть немало трудностей для исполнения их заветных желаний в канун Нового года. В главных ролях: Тимофей Трибунцев, Ольга Медынич, Никита Табунщик, Полина Гухман, Максим Лагашкин, Алексей Кравченко.



Производство: «Киностудия КИТ»

Продюсеры картины: Рафаел Минасбекян, Роман Столярский, Джаник Файзиев, Александр Бондарев



«Ред Медиа» – российская компания по производству и дистрибуции тематических телеканалов для кабельного и спутникового вещания в составе Группы компаний ГПМ КИТ (входит в холдинг «Газпром-медиа»). Дистрибуционный пакет «Ред Медиа» – 39 каналов – один из самых крупных и сильных на рынке платного ТВ.

10.06.2021 Автор: Виолетта Палий