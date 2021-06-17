​​​​​​​Reed Expositions France и Reed MIDEM объявили о слиянии 

Reed MIDEM, организатор крупнейших международных рынков контента MIPCOM и MIPTV, и компания Reed Expositions France объявили о слиянии. Новая организация получила название RX France. Все мероприятия компании, как международные, так и локальные, будут проходить под единым брендом RX.

В рамках RX France объединенные команды будут заниматься организацией ведущих французских и международных мероприятий, которые охватывают 20 отраслей. Среди знаковых международных мероприятий – MIPCOM, MIPTV, MIPIM и MAPIC, разработанные Reed MIDEM; Batimat, Pollutec, EquipHotel, FIAC и Paris Photo, разработанные Reed Expositions France.

RX France возглавил Мишель Фильзи, исполнительный директор Reed Expositions France с 2014 года и генеральный директор Reed MIDEM с октября 2020-го.

«Слияние двух компаний, Reed Expositions France и Reed MIDEM, объединит опыт и профессионализм выдающихся брендов в организации международных мероприятий, лидеров в своих секторах и рынках, – комментирует Мишель Фильзи. – Это реальная возможность поддержать наших клиентов в их стратегическом развитии, организуя все более инновационные и инклюзивные мероприятия».

37-й международный рынок развлекательного контента MIPCOM состоится в Каннах 11–14 октября 2021 года во Дворце фестивалей, а рынок детского контента MIPJunior пройдет с 9 по 10 октября. Эти выставки станут первыми очными международными мероприятиями для телеиндустрии с 2019 года. Деловая программа MIPCOM и часть переговоров также пройдут онлайн на цифровой платформе рынка.

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17.06.2021 Автор: Виолетта Палий