Москву посетит звезда «Солнцестояния» и «Трансформеров» Джек Рейнор

Восходящая звезда Голливуда Джек Рейнор приедет в Москву. Актер примет участие в 13-м Ирландском кинофестивале. Он представит сборник короткометражных фильмов «Ирландское темное», показ которого состоится в рамках фестиваля 14 марта 2019.

Также в рамках фестиваля с 11 по 22 марта пройдут показы самых интересных новинок кино из Ирландии, а также встречи с другими режиссерами и актерами, которые выступят во время специальных Q&A сессий сразу после показов. В рамках фестиваля к проведению планируются также профессиональные мастер-классы и дискуссии.



В течение двух уикендов с 13 по 15 марта и с 21 по 22 марта фестиваль также пройдет в Санкт-Петербурге («КАРО 9 Варшавский экспресс»), а с 17 по 22 марта впервые в Екатеринбурге («КАРО 10 Радуга Парк») и Новосибирске (Центр культуры и отдыха «Победа»). Все фильмы фестиваля будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами или на ирландском языке с английскими и русскими субтитрами.

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28.02.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Каро.Арт