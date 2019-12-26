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Госдума занялась рекламой в кинотеатрах

Внесен законопроект, регламентирующий продолжительность блоков перед фильмами

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий время рекламных блоков перед началом показа фильма на сеансе. Об этом сообщает RNS. Согласно документу, у проектов, выходящие с маркировкой 0+ продолжительность такого блока не может превышать 5 минут, у проектов с маркировкой 6+ − быть более 7 минут, у проектов 12+, 16+ и 18+ − быть более 10 минут. 

«Основной задачей законопроекта является установление ограничения длительности рекламы перед демонстрацией фильмов в кинотеатрах», − говориться в пояснительной записке. 

Кроме того, в документе прописан запрет прерывания рекламой демонстрации фильма, а также совмещение рекламы с демонстрацией фильма способом «бегущей строки» или иным способом ее наложения на кадр.

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26.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS

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