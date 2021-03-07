Обзор изменений графика релизов России за неделю с 1 по 7 марта

Уходящая неделя принесла множество новостей, касающихся графиков релизов России. Так, российский UPI вслед за головным офисом перенес релиз мультфильма МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ на 30 июня 2022 года. В 2021 году перенесен выход отечественной комедии СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ − она ушла на 28 октября. Стоявший там до этого мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР перебирается на 7 октября.

Sony Pictures перенесла релиз фильма КРОЛИК ПИТЕР 2 с 3 июня на 13 мая. Драма FATHERHOOD, заявленная на 15 апреля, уходит на Netflix, где выйдет 18 июля.

«Централ Партнершип» заявила три новинки: на 14 марта встал перевыпуск СИБИРСКОГО ЦИРЮЛЬНИКА, на 1 апреля − фильм-концерт ЛЕОНИД АГУТИН. COSMO LIFE, на 21 октября − новая комедия с Михаилом Галустяном ДРАКУЛОВ. «Каропрокат» перенес релиз фильма КРАСНЫЙ ПРИЗРАК с 3 мая на 10 июня. Кроме того, на осень компания заявила две новинки: 9 сентября выпустят проект НЕБЕСНАЯ КОМАНДА, а на 18 ноября встал полнометражный мультфильм от студии «Петербург» ПЛЮШЕВЫЙ БУМ.

Megogo Distribution перенесла релиз фильма ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА на 9 сентября 2021 года. «Экспонента» перенесла релиз фильма ВЕЛИКИЙ с 29-го на 22 апреля.

Planeta Inform Film Distribution перенесла выпуск семейного релиза РУФУС. ХРОНИКИ ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЫ с 18 марта на 22 апреля. World Pictures перенесла релиз хоррора ПРОКЛЯТИЕ. ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ (выпускают совместно с Planeta Inform Film Distribution) на 29 апреля. Стоявший на этой дате другой хоррор ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ: БЕЗВРЕМЕНЬЕ ушел на 3 июня.

«Парадиз» перенес на 1 апреля фантастический фильм ИСХОД. На 22 апреля встала новинка − израильская драма АСЯ (Asia). На 10 июня перебралась лента ОККУПАЦИЯ: МИССИЯ «ДОЖДЬ». Стоявший там проект ПАРЯЩИЙ ТИГР ушел на 23 июня. На 15 июля заявили новинку − ленту с Ченнингом Татумом DOG. Мультфильм НИК И НЕФРИТОВОЕ ДЕРЕВО ушел на 28 октября.

«Русский репортаж» заявил на 13 мая фильм Александра Миндадзе ПАРКЕТ. Лента ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ ушла на 3 июня. На 1 июля встала еще одна новинка пакета − анимационный проект КРИПТОЛИС (Cryptozoo).

RWV определилась с датами выпуска трех новых проектов. На 8 апреля встал хоррор ЗАПОВЕДЬ ЗЛА (The Curse of Audrey Earnshaw). 6 мая компания выпустит биографическую драму TOVE. На 3 июня запланирован релиз триллера KINDRED.

Компания «ПилотКино» заявила ряд новинок. Все они − комедии. На 3 июня встала лента ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ (Odio l’estate), а 17 июня − проект ПАПА ЗА МАМУ (10 giorni senza mamma). 1 июля выпустят фильм НАЧАТЬ С НУЛЯ (Cambio tutto!), а 22 июля − картину под названием ДВОЙНОЕ СЧАСТЬЕ (Figli). И, наконец, 5 августа в прокат выйдет лента ХИЩНИКИ (I Predatori).

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07.03.2021 Автор: Артур Чачелов