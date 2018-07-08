Обзор изменений графика кинорелизов России за неделю с 2 по 8 июля

Прошедшая неделя принесла множество новостей, касающихся графика российских релизов. Так, например, «Двадцатый Век Фокс СНГ» добавил в свои планы несколько фильмов из пакета артового Fox Searchlight. Речь идет о новой драме Йоргоса Лантимоса ФАВОРИТКА (The Favourite), которая теперь выйдет у нас 31 января 2019 года, а также о продюсерском проекте Ридли Скотта AFTERMATH – драма в стиле ретро с Кирой Найтли и Александром Скарсгардом (встал на 25 апреля 2019 года).

«Централ Партнершип» 8 ноября 2018 года выпустит в прокат фильм под названием КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!. Подробностей о нем нет, но название говорит само за себя. На 24 января 2019 года у дистрибьютора встала другая российская новинка – ромком ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ 2. И, наконец, еще одной новинкой в пакете компании стал триллер ГОРНЫЕ ОГНИ (The Body Tree). Он занял 16 августа 2018 года.

Новинка от ЦПШ – не единственное изменение в релизном меню будущего августа. Так, Megogo Distribution заявил на 2 августа совсем свежий хит китайского проката, фантастический экшн ПЛАНЕТА ЗВЕРЕЙ (Animal World). Кроме того, компания определила новую дату для анимационного фильма ЭЛЛИОТ – САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ОЛЕНЬ САНТЫ и хоррора МОЛЧАНИЕ. Оба выйдут 6 декабря 2018 года. Кроме того, с 11 октября 2018 года на 31 января 2019-го переехал проект ТРИ СЕКУНДЫ.

Мультфильм ПРИНЦЕССА И ДРАКОН от «Каропроката» вернулся на свою прежнюю дату 23 августа. Туда же с 9 августа переместился проект компании «Синема Престиж» ШОУ МИСТИКО. 30 августа покинула некая UNTITLED AMERICAN GEEK COMEDY от MVK. Ее новая дата – 18 октября. А 20 сентбря MVK выпустит в прокат аниме ПРОЗА БРОДЯЧИХ ПСОВ. ФИЛЬМ (Bungo Stray Dogs).

«Парадиз» нашел новую дату для триллера БЕЛЬКАНТО. Теперь лента запланирована к выпуску 13 сентября 2018 года. А на 25 октября у компании переместился проект ГАЛВЕСТОН. Ранее он был запланирован к выпуску в августе.

«Экспонента» заявила на 27 сентября триллер под названием SIBERIA с Киану Ривзом в главной роли. Ранее на этой дате у компании значился проект с Джонни Деппом RICHARD SAYS GOODBYE, но теперь он переместился на 8 ноября. Но оттуда ушел мультфильм КУЗЯ И СЕМЕЙКА ТРОЛЛЕЙ. Его новая дата – 31 января 2019 года.

Компания «Иное кино» поставила на 18 октября 2018 года свой релиз ЗИМНИЕ БРАТЬЯ (Vinterbrødre), а 22 ноября она выпустит в прокат новый фильм Джафара Панахи ТРИ ЛИЦА (Se rokh).

И, наконец, компания Yellow, Black & White поставила на 14 февраля 2019-го новый фильм Резо Гигинеишвили ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ.

08.07.2018 Автор: Артур Чачелов