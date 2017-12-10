Обзор изменений графика кинорелизов России за неделю с 4 по 10 декабря

В отношении изменения графика релизов посткинорыночная неделя оказалась относительно спокойной. Впрочем, совсем без новостей не обошлось. Так, WDSSPR перенесла дату старта фильма ужасов АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ с 25-го на 18 января 2018 года. Изменения графика первой половины 2018 года есть и у «Централ Партнершип»: она перенесла старт комедии КОРОЧЕ с 11 января на 1 февраля 2018 года, а на 1 марта поставила новинку – российский проект о спорте СО ДНА ВЕРШИНЫ.

С 17 мая на 29 ноября 2018 года ушел российский приключенческий проект «Каропроката» ПЕРВЫЕ (СОЗВЕЗДИЕ МАРИИ). Кроме того, с 12 декабря 2019-го на 31 октября того же года переехала ЧУДО-ЖЕНЩИНА 2 от Warner Bros. и «Каро Премьер». И, наконец, Universal перенесла дату выхода мультфильма ТРОЛЛИ 2 с 20 февраля 2020-го на 19 марта того же года.

Дату 25 января 2018 года освободил мультфильм ТРОН ЭЛЬФОВ от «Кинологистики». Он выйдет неделю спустя – 8 февраля. Кстати, на этой неделе с этой даты ушел релиз компании MVK – фильм ужасов ОБИТАТЕЛИ. Он встал на 15 февраля.

«Люксор» перенес 18 января на 29 марта релиз российской комедии КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА. Компания здраво рассудила, что в период выборов этот проект будет актуальнее. А вот компания «Вольга» на этой неделе ничего не переносила, зато, наконец, официально заявила в своем графике криминальную комедию ОПАСНЫЙ БИЗНЕС (Gringo) с Шарлиз Терон, Джоэлем Эдгортоном, Шарлто Коупли и Амандой Сейфрид. Эта лента встала на 19 апреля 2018 года.

10.12.2017 Автор: Артур Чачелов