Изменения в графике релизов России за неделю с 6 по 12 января

Первые дни нового года принесли несколько новостей, касающихся графика релизов. Так, стало известно, что российская Sony все-таки поменяла дату выпуска фантастического экшна БЛАДШОТ. Вместо 5 марта лента встала на 27 февраля. Зато на 5 марта у компании переехал хоррор-триллер ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ.
Megogo Distribution перенесла фильм Романа Полански ОФИЦЕР И ШПИОН с 30 января на 6 февраля.
Сразу две новости пришли из стана компании «ИноеКино». 13 февраля она выпустит в прокат легендарный фильм Роберта Земекиса ФОРЕСТ ГАМП, а 19 марта в кинотеатрах появится новый скандинавский проект БЕЛЫЙ, БЕЛЫЙ ДЕНЬ (Hvítur, hvítur dagur).
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
12.01.2020 Автор: Артур Чачелов
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 23 по 29 декабря
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 16 по 22 декабря
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 9 по 15 декабря
Обзор изменений графика релизов России за неделю со 2 по 8 декабря
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 25 ноября по 1 декабря
Международная касса: «Холоп» на седьмом месте, «Вторжение» − на одиннадцатомПодробнее
Первые итоги «новогодней битвы»: рекорды и разочарованияПодробнее
Американская касса: «Проклятие» стартует с четвертого местаПодробнее
Цена независимости: насколько успешно российское кино без господдержки?Подробнее