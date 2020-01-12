Изменения в графике релизов России за неделю с 6 по 12 января

Первые дни нового года принесли несколько новостей, касающихся графика релизов. Так, стало известно, что российская Sony все-таки поменяла дату выпуска фантастического экшна БЛАДШОТ. Вместо 5 марта лента встала на 27 февраля. Зато на 5 марта у компании переехал хоррор-триллер ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ.

Megogo Distribution перенесла фильм Романа Полански ОФИЦЕР И ШПИОН с 30 января на 6 февраля.

Сразу две новости пришли из стана компании «ИноеКино». 13 февраля она выпустит в прокат легендарный фильм Роберта Земекиса ФОРЕСТ ГАМП, а 19 марта в кинотеатрах появится новый скандинавский проект БЕЛЫЙ, БЕЛЫЙ ДЕНЬ (Hvítur, hvítur dagur).

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12.01.2020 Автор: Артур Чачелов