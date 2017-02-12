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Обзор изменений в графике релизов за неделю с 6 по 12 февраля

Новости от Fox, UPI, Megogo и других

Вторая неделя февраля принесла несколько важных новостей об изменениях в планах выпуска фильмов двух мэйджоров. Universal определилась с датами для анимационных проектов студии Illumination на ближайшие три года: ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 переместилась с 2018-го на 2019 год. Новая дата выпуска – 11 июля 2019 года. Еще одно продолжение – МИНЬОНЫ 2 – выйдет в прокат 16 июля 2020 года, а 31 декабря того же года компания планирует выпустить на экраны мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2. Что же касается новогодней битвы 2017-го, то Universal решила убрать оттуда проект LET IT SNOW. Его новая дата не объявлена.

Разобрался с планами на некоторые анимационные проекты и русский Fox. Компания убрала с 1 июня 2017 года мультфильм DreamWorks КАПИТАН ПОДШТАННИК: ПЕРВЫЙ ЭПИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ. На его место пришла драма Марка Уэбба ОДАРЕННАЯ с Крисом Эвансом в главной роли. Еще одной новинкой пакета мэйджора стала викторианская драма МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ – экранизация британской литературной классики с Рэйчел Вайз в главной роли.

Компания Megogo определилась с окончательной датой выпуска триллера АВТОБАН. Лента выйдет на российские экраны 2 марта 2017 года. А вот компания АКМ, наоборот, увела один из своих релизов с мартовской даты: мультфильм БАРБАДОГ выдйт в прокат не 23 марта, а 13 апреля 2017 года.

Сразу две новинки появилось в летних планах компании «Русский репортаж». 29 июня она выпустит в прокат комедию ГИППОПОТАМ – экранизацию одноименного романа Стивена Фрая, а 27 июля выйдет РОДЕН – франко-бельгийский байопик о знаменитом скульпторе.

 

12.02.2017 Автор: Артур Чачелов

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