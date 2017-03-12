Обзор изменений в графике релизов за неделю с 6 по 12 марта

На прошедшей неделе главными поставщиками новостей по теме оказались независимые дистрибьюторы. Единственным исключением стал Fox, заявивший на 28 декабря 2017 года романтический мюзикл ЛЕД от продюсеров ПРИТЯЖЕНИЯ и ПРИЗРАКА.

Больше всего новостей было у компании «Синема Престиж». На 20 апреля у нее в планы вернулся боевик РЕЙД: ПУЛЯ В ГОЛОВЕ. Ранее на этой дате стоял фильм ИДЕАЛЬ, однако его перебросили на 27 апреля. Уже 11 мая компания выпустит в прокат триллер в стиле ПИЛЫ ЭКСПЕРИМЕНТ BELKO. Эту дату ранее грел проект ГОЛОС ИЗ КАМНЯ, однако теперь его отправили на 1 июня. Здесь также был запланирован выпуск драмы с Дженнифер Гарднер ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ЕНОТ, но теперь эту картину предложат киноетатрам только 13 июля. На 25 мая встал триллер Бальтасара Корманкура КЛЯТВА. Лента пришла на смену странноватой драме ДУРНОЕ МЕСТО, новая дата выпуска которой пока не сообщается.

Лето у «Синема Престижа» пройдет под знаком французских комедий. 15 июня компания выпустит ленту Гийома Кане ВСЕ БУДЕТ РОК-Н-РОЛЛ, а 29 июня – продолжение фильма ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС, который в 2015 году выпускала «Экспонента». Новый дистрибьютор решил сменить русское название – теперь эта история назывется РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ. Следующим лентним французским комедийным проектом от «Синема Престиж» станет лента с Кристианом Клавье БУДЬ КАК ДОМА. Разбавлять эту теплую летнюю компанию будет американский триллер с Шарлиз Терон ТЕМНЫЕ ТАЙНЫ, который ранее был запланирован на осень, но теперь его выпустят в прокат 10 августа. 21 сентября у дистрибьютора выйдет еще один американский триллер – ВИЖУ ЛИШЬ ТЕБЯ.

Свои планы на лето разнообразила и компания «Парадиз», правда, не французским, а российским кино. На 8 июня встал новый проект Алексея Пиманова с говорящим названием КРЫМ. Лента заняла дату, на которой ранее фигурировал проект ГРАФОМАНИЯ. Его перенесли на 20 июля. 22 июня «Парадиз» выпустит еще один русский фильм – продюсерский проект Елены Яцуры ХИТ.

Как всегда много новостей и у компании «Вольга». На 18 мая встал подводный триллер 47 МЕТРОВ. а 1 июня – испанский мультфильм ПОДВОДНАЯ ЭРА. С 3 августа на 20 июля переехала французская криминальная экшн-драма УГОНЩИКИ, а на ее прежнюю дату встал французский мультфильм JUNGLE BUNCH. Сразу два проекта компании покинули свои даты в октябре: на 14 сентября переместился проект БИГФУТ МЛАДШИЙ (СЫН ЙЕТИ), а боевик COMMUTER вместе со своей мировой премьерой переехал аж на 11 января 2018 года.

Это далеко не все изменения в графике релизов, случившиеся на прошедшей неделе. Компания «Капелла фильм» пополнила свой пакет американским боевиком ЖЕСТОКИЕ МЕЧТЫ. Лента выйдет уже 23 марта. Компания «Кинологистика» 6 апреля выпустит в кино комедию ВИДЕЛИ НОЧЬ с Эмилем Хиршем в одной из главных ролей. На 13 апреля переместился проект КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ от компаний «ПРОвзгляд» и «Ракета Релизинг». Сразу две новинки заявлены на дате 27 апреля: компания MVK предложит широкой аудитории фантастический триллер с Томом Хэнксом и Эммой Уотсон СФЕРА, а для более искушенного зрителя компания A-One Films – французскую драму с Катрин Денев Я И ТЫ. Компания АКМ пополнила свой пакет историческим военным триллером АНТРОПОЙД и выпустит эту новинку в широкий прокат 8 июня.

«Русский репортаж» вновь перенес дату релиза французского проекта ЕСЛИ Б Я БЫЛА МУЖЧИНОЙ. На этот раз – на 20 апреля. Зато уже 4 мая компания выпустит в прокат ленту ОДНАЖДЫ В ГЕРМАНИИ, а 17 августа – свежий фильм Аки Каурисмяки ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ.

12.03.2017 Автор: Артур Чачелов