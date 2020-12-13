Обзор изменений графика релизов России за неделю с 7 по 13 декабря

Прошедшая неделя не принесла от мейджоров ни одной новости, касающейся графика релизов. Зато независимые дистрибьюторы проявили большую активность. Так, MEGOGO Distribution перенесла на 25 февраля триллер FATALE. Кроме того, на 8 апреля у компании переехал релиз семейного фильма МОЙ ВОЛК. На 15 апреля заявили новинку − триллер MAURITANIAN с Бенедиктом Камбербэтчем, Шэйлин Вудли и Джоди Фостер. На 22 апреля перебрался французский комедийный проект АГЕНТ 117. ИЗ АФРИКИ С ЛЮБОВЬЮ.

«Вольга» заявила на 4 февраля 2021 года экшн-триллер ЗАСТУПНИК (The Marksman). На 25 февраля встала криминальная комедия АФЕРИСТКА (I Care a Lot).

TenLetters стала прокатчиком мультфильма СЭМ: ПЕСОЧНЫЙ ЭЛЬФ, который ранее числился за Planeta Inform Film Distribution. Его новая дата выпуска − 11 февраля 2021 года. На 25 марта у компании перебрался триллер ПРЕПОД. Кроме того, стало известно, что еще один мультфильм TenLetter − 100% ВОЛК − в прокат выпустят с помощью компании «Наше кино». Релиз назначен на 8 апреля 2021 года.

«Наше кино» также заявило несколько других анимационных новинок: на 27 мая 2021 года встал полнометражный мультфильм MARMADUKE, а на 28 октября проект SEAL TEAM.

«Парадиз» перенес релиз комедии БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА на 28 января 2021 года. Кроме того, компания заявила на 4 февраля 2021 года проект MUSIC, а также перенесла выпуск хоррора ЗЛОВЕЩИЙ СВЕТ на 25 февраля 2020 года. На 15 апреля перебрался проект ДУБЛИНСКИЕ ДЕБОШИРЫ.

«Экспонента» перенесла официальный старт проекта ПОЛЕТ НАД РОССИЕЙ на 7 января 2021 года. При этом, с 1 января картина будет доступна в превью. 7 января также выйдет в прокат проект ДЭВИД БОУИ. ЧЕЛОВЕК СО ЗВЕЗДЫ от компании RWV. «Про:взгляд» перенес на 7 января выпуск испанской комедии СОСЕДИ СВЕРХУ. Еще один релиз компании − якутский фильма ПУГАЛО − отложен до 18 февраля.

«Капелла» заявила на 11 февраля 2021 года семейный проект ДЖЕК И МЕХАНИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ (Jack et la mécanique du coeur).

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13.12.2020 Автор: Артур Чачелов