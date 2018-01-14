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Обзор изменений графика кинорелизов России за неделю с 8 по 14 января

Новости от WDSSPR, ЦПШ, UPI, «Парадиза», «Люксора», «Планеты Информ» и других

Первая рабочая неделя года принесла несколько важных новостей об изменениях в графике релизов России. Например, «Централ Партнершип» убрала с даты 1 февраля проект UNTITLED CLOVERFIELD MOVIE, а с даты 8 марта фантастический триллер АННИГИЛЯЦИЯ. Новые даты для этих фильмов пока не сообщаются. У WDSSPR в связи с переносом американского релиза с даты 1 марта ушел проект АЛЬФА. В США фильм выйдет в сентябре, а российская дата пока не выбрана. Есть «потери» и в стане UPI. С 23 августа этого года пока в никуда ушел некий не имеющий официально утвержденного названия мультфильм от студии LAIKA.

Компания «Люксор Дистрибьюшн» перенесла релиз австралийской комедии ГОРЯЧИЕ КАНИКУЛЫ с 1 февраля на 26 апреля. Кроме того, с 22 марта на 26 июля у дистрибьютора переехал мультфильм ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ. Зато на 17 мая встала новинка пакета – документальный фильм БАТТЕРФЛЯЙМАНИЯ (Butterfly Mania). 

Компания «Парадиз» поменяла местами даты двух своих комедий. Лента ТАЛЛИ с участием Мелиссы Маккарти теперь выйдет в прокат 19 апреля, а стоявший на этой дате ремейк фильма ЗА БОРТОМ переехал на 3 мая.

Компания Planeta Inform Film Distribution запланировала на 29 марта свой второй релиз – немецкую комедию ТВОЙ ВЫХОД, ДЕТКА! (Schatz, nimm du sie!).

Компания «Невафильм» приготовила несколько сюрпризов для любителей альтернативного контента. 25 января она предложит площадкам познавательный фильм ВЫСТАВКА HOKUSAI БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ, а 15 февраля – документальный фильм о легендарном японском рок-бэнде WE ARE X и докфильм группы «Мумий Тролль» SOS МАТРОСУ.

14.01.2018 Автор: Артур Чачелов

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