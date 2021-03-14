Обзор изменений графика релизов России за неделю с 8 по 14 марта

Прошедшая неделя внесла ясность в отношении ближайших прокатных планов некоторых мейджоров, а также принесла множество новостей от независимых дистрибьюторов. В частности, стало известно, что один из основных участников сезона летних блокбастеров от Universal − ФОРСАЖ 9 − выйдет в России на месяц раньше, чем в США − 20 мая. «Централ Партнершип Paramount» перенесла релиз хоррора ТИХОЕ МЕСТО 2 на 3 июня 2021 года. Фантастический фильм БЕСКОНЕЧНОСТЬ встал на 9 сентября.
Disney Studios пополнила свой пакет новым фильмом Александра Молочникова СКАЖИ ЕЙ. Он появится в кинотеатрах 13 мая 2021 года.
«Вольга» определилась с новой датой выпуска следующего фильма Гая Ричи под названием ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. Лента встала на 22 апреля. Planeta Inform Film Distribution заявила на 10 июня новый продюсерский проект Дэнни Бойла о жизни одного из наиболее скандальных музыкальных продюсеров Алане Макги КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ (Creation stories).
Megogo заявил на 17 июня новинку − фильм-участник программы «Гала-премьеры» Берлинале 2021, комедию БЕСТСЕЛЛЕР (Best Sellers). Еще одной новинкой пакета стала анимация KOATI, вставшая на 3 июня. Кроме того, у компании поменялись даты некоторых других проектов: мультфильм АКАДЕМИЯ МАГИИ перебрался на 29 апреля. Фантастический боевик ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ переехал на 6 мая.
«Капелла фильм» заявила две новинки. На 17 июня поставили якутский хоррор ИЧЧИ, а на 15 июля триллер БЕГУЩАЯ В ЛАБИРИНТЕ (Meander). На 3 июня у компании перебрался французский проект МАЖОРЫ НА МЕЛИ (Spoiled Brats).
«Экспонента фильм» нашла новую дату для хоррора БУГИМЕН. Лента встала на 1 июля 2021 года. TenLetters перенес релиз триллера ПРЕПОД. ИСТОРИЯ ГАЛАТЕИ с 25 марта на 8 апреля. RWV перенесла выход фильма МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ с марта на 15 апреля. «Маурис Филм» заявил на 25 марта французскую комедию ШОУ НА КРАЮ СВЕТА (Rendez-vous chez les Malawas).
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14.03.2021 Автор: Артур Чачелов
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