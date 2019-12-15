Обзор изменений графика релизов России за неделю с 9 по 15 декабря

Прошедшая неделя принесла несколько важных новостей, касающихся графика релизов России. Самая большая новость имела отношение к «новогодней битве». Из нее выпал голливудский мультфильм КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ. «Двадцатый век Фокс СНГ» подтвердил, что проект стартует в прокате лишь с 9 января, а не с 6-го, как предполагалось ранее. «Мы вынуждены перенести российский старт фильма КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ с 6 на 9 января – дату, одобренную Министерством культуры», − говорится в сообщении компании для кинотеатров-партнеров.

Компания «Каро Премьер» перенесла старт проекта ТОМ И ДЖЕРРИ с 15 апреля 2021 года на 15 февраля того же года.

Вернемся к 2020 году. Фильм компании «Марс Медиа» ТАНЕЦ С САБЛЯМИ, который ранее был графике проектов «Экспоненты», поменял дистрибьютора: картину выпустит Magic Film Company. Релиз назначен на 30 января. «Экспонента» же заявила новинку: 27 февраля 2020 года она предложит кинотеатрам детективную драму Оливье Ассаяса WASP NETWORK с Пенелопой Крус. Кстати, накануне дату 27 февраля покинул хоррор СЕКТА от компании «Ракета Релизинг». Он переехал на 12 марта 2020 года.

Компания «Наше кино» убрала с даты 20 февраля хоррор SYNCHRONIC, зато поставила на 5 марта другой хоррор − CRUEL PETER. Мультфильм КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ переехал с весны на 20 августа, а анимационный проект ГНОМЫ В ДЕЛЕ − с февраля на 10 октября.

«Парадиз» внес новые изменения в свой график релизов. На 9 апреля у компании встала историческая драма с Кирой Найтли МИСС ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ (Misbehaviour). Ранее на этой дате стоял проект Z, который ушел на 23 апреля. Оттуда на 25 июня в свою очередь переехал фильм ВЫБОР ФРЕДЕРИКА ФИТЦЕЛЛА. На 6 августа встала новинка − мультфильм НИК И НЕФРИТОВОЕ ДЕРЕВО.

Декабрьское расписание 2019 года пополнилось двумя новинками альтернативного контента. 19 декабря 2019 года «Невафильм» предложит кинотеатрам и зрителям проект ЭРМИТАЖ. СИЛА ИСКУССТВА, а 26 декабря «Искусство кино» перевыпустит в прокат фильм Андрея Тарковского СОЛЯРИС. А в январе на большие экраны возвращается легендарный корейский триллер ОЛДБОЙ. 23 января 2020 года в повторный прокат его выпустит компания «Русский Репортаж». Лента выйдет в 4К-реставрации.

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15.12.2019 Автор: Артур Чачелов