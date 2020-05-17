Обзор изменений графика релизов России с 11 по 17 мая

Прошедшая неделя принесла сразу несколько новостей, касающихся графика кинопроката России. Так, Universal застолбила даты для нескольких крупных кинопроектов в 2022 году. О том, что это конкретно за проекты не уточнялось. Зато известно, что у нас они выйдут 13 января, 10 февраля, 9 июня, 21 июля и 17 ноября 2022 года.

Независимые дистрибьюторы работали над проектами ближайшей перспективы. Так, у MEGOGO Distribution на 9 июля перебрался мультфильм КО-КО-КО!. Компанию ему на этой дате составит новинка − военный экшн OUTPOST. На 16 июля переехал другой семейный проект компании − фильм ДУМАЙ КАК СОБАКА. Боевик НОЧНОЙ КОНВОЙ, запланированный к выходу 30 июля, покинул график релизов. Еще один мультфильм из пакета MEGOGO − ТВОРЦЫ СНОВ − ушел на 20 августа. На ту же дату встала еще одна новинка − байопик TESLA. Фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ перебрался на 27 августа. И, наконец, на 24 сентября встала британская лента TWIST.

TenLetters перенесла релиз фильма МАХИНАТОРЫ на 9 июля 2020 года. На 23 июля перебрался отечественный проект СМОТРИ КАК Я, а на 20 августа − мультфильм КУРИНЫЙ ЗАБЕГ. А вот лента MAN AT WORK IN MIAMI пока осталась без даты.

«Кинологистика» перенесла даты стартов части своих релизов. МОРСКИЕ ПАРАЗИТЫ встали на 4 июня, драма КЛЯТВА − на 18 июня, а хоррор ПРИЗРАКИ − на 25 июня. На 2 июля переместился проект СПАСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ. 9 июля компания выпустит хоррор СЫН ДЬЯВОЛА, а 23 июля − хоррор ШКАТУЛКА ДЬЯВОЛА. 30 июля в прокат выйдет проект В ПЛЕНУ У САКУРЫ, на 6 августа встала новинка − немецкий ужастик ОЧЕНЬ СТРАННАЯ ДЕВУШКА (Luz), на 20 августа − переехала лента НАЙТИ И ПОЛЮБИТЬ, а на 27 августа − хоррор ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ РОУЗ.

«ПилотКино» заявила на 17 сентября комедию МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ (I vitelloni). Кроме того, на 15 октября у компании переместился релиз 4 ЛИЦА МОНЫ ЛИЗЫ.

«Русский Репортаж» перенес релиз фильма О БЕСКОНЕЧНОСТИ с 28 мая на 25 июня. Интересно, что данный релиз уже вышел в онлайн-кинотеатрах. Без дат у дистрибьютора оставились проекты УНДИНА, ПРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ и НАЙТИ АННУ ФРАНК.

«Вольга» убрала из графика релизов проект ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ. Лента стояла на 18 июня. Новая дата появится позже. Без даты остались проект Magic Film Company ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТЕНКА ПЕЛЛЕ, а также комедия ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ! от «Пионера».



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17.05.2020 Автор: Артур Чачелов