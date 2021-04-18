Обзор изменений графика релизов России за неделю с 12 по 18 апреля

Прошедшая неделя принесла много новой информации, касавшейся графика релизов России. Правда, на этот раз обошлось без больших новостей от мейджоров. Российский график релизов официально покинули проекты НИМОНА от Disney, ВОЙНА БУДУЩЕГО от «Централ Партнершип Paramount» и MAN FROM TORONTO от Sony.

Megogo Distribution заявила на 27 мая экшн ХИЩНИКИ (Endangered Species). На ту же дату перебрался экшн-фэнтези АССАСИН. БИТВА МИРОВ. Кроме того, компания перенесла релизы двух своих российских проектов: комедия НЕПОСЛУШНИК ушла на 28 октября, а комедия ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД − на 2 декабря. На 27 мая

«Экспонента фильм» заявила на 10 июня французскую комедию ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (All Inclusive). «Белые ночи» заявили на 17 июня новый фильм Михаила и Лили Идовых ДЖЕТЛАГ. «Вольга» стала новым пркоатчиком комедии с Дмитрием Нагиевым и Тимофеем Трибунцевым БУМЕРАНГ. Ленту заявили на 23 сентября.

«Парадиз» перенес релиз драмы АСЯ на 29 апреля. Ранее на этом уикенде у компании был заявлен проект ДУБЛИНСКИЕ ДЕБОШИРЫ, но сейчас он переехал на 13 мая. На 27 мая перебрался фильм ВЫБОР ФРЕДЕРИКА ФИТЦЕЛЛА, а на 3 июня ушли МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ ВСЕГО МИРА. 17 июня компания выпустит ленту НОЧНАЯ РАБОТА. Фантастический ромком ЛЮБОВЬ ПО ТУ СТОРОНУ перебрался на 15 июля. Кроме того, компания «Парадиз» нашла новую дату для проекта DOG. Лента встала на 17 февраля 2022 года.

Capella Film заявила несколько новинок. На 10 июня встала скандинавская драма НАДЕЖДА (Hоре), а на 17 июня − датско-немецкий триллер МИСТЕРИУМ: ЭФФЕКТ МАРКА (Marco effekten). Компания также нашла новые даты для проектов ВКУС ЖИЗНИ (2 сентября) и МАЖОРЫ НА МЕЛИ (28 октября). Кроме того, Capella Film повторно выпустит в российский прокат ленты ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС и ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ. Первый выйдет 10 июля, второй − 14 августа.

«Ракета Релизинг» перенесла выпуск аниме ДОРЕМИ В ПОИСКАХ ВОЛШЕБСТВА на 6 мая. В этот же день «Искусство кино» при поддержке ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» выпускает в повторный прокат картину ИДИ И СМОТРИ Элема Климова. TenLetters перенесла выпуск фильма ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОДАЛ СВОЮ КОЖУ на 3 июня. Magic Film Company заявила две новинки: на 27 мая встала французская комедия КОП НА ДРАЙВЕ (30 Jours Max), а на 3 июня − приключенческая драма РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ МАЛЬЧИКА − ВОЛЧОНКА (The True Adventures of Wolf Boy).

«Кинологистика» заявида на 17 июня хоррор ПРОКЛЯТИЕ ПИКОВОЙ ДАМЫ (Queen of Spades) и перенесла выпуск семейного фильма ЛЕНА И ЛЬВЕНОК на 8 июля. На 22 июля перебрался еще один семейный проект − СИПСИК. На 12 августа компания заявила новинку − ленту ЛЮБОВЬ, СТРАХ И НЕНАВИСТЬ (Death of a Ladies' Man). На 2 сентября перебрался фильм БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ.

Planeta Inform Film Distribution заявила на 1 сентября 2022 года проект ДИАНА (Diana).

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18.04.2021 Автор: Артур Чачелов