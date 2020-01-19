Обзор изменений графика релизов России за неделю с 13 по 19 января

Прошедшая неделя принесла несколько новостей, касающихся графика релизов России. Правда, мейджоров они касались в меньшей степени. Разве что «Каро Премьер» перенесла релиз мюзикла НА ВЫСОТЕ с июня на 27 августа, а ЦПШ определилась с датой выпуска независимого хоррора АНТЕБЕЛЛУМ (Antebellum). Лента встала на 30 апреля 2020 года.

«Экспонента» поменяла даты выпуска большого числа своих релизов. Триллер WASP NETWORK переехал с 27 февраля на 5 марта. Ранее здесь был заявлен хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32, но теперь он ушел на 9 апреля. На апрель также ушел семейный проект ПАПИНА ДОЧКА (теперь он стоит на 23 апреля). На 16 апреля переехал хоррор ACHOURA. Ранее на этой дате у компании был заявлен боевик КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ, который переставили на 12 марта. На 26 марта дистрибьютор заявил новинку − комедию НЕ ВСЕ ДОМА (10 jours sans maman). Хоррор 8 переместился на 7 мая. Стоявший там проект ТОЛМЭН ушел на 21 мая. И, наконец, новая дата появилась у триллера ЛИЦО СО ШРАМОМ. Он встал на 11 июня.

«Наше кино» перенесло релиз хоррора МАМА. ГОСТЬЯ ИЗ ТЬМЫ с 5 марта на 6 февраля 2020 года. «Вольга» заявила на 2 апреля французский мультфильм ГЕРОЙ САМСАМ (Samsam). Magic Film Company перенесла релизы проектов ИДИ К ПАПОЧКЕ и ЧУДО ДЕТКИ. НЕПУТЕВЫЕ ВОЛШЕБНИКИ. Первый занял 20 февраля, второй − 19 марта. Beat Film поставил на 6 февраля документальный проект КАННИНГЕМ.

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19.01.2020 Автор: Артур Чачелов