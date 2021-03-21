Изменения в графиках релизов России с 15 по 21 марта

Уходящая неделя принесла много новостей, касающихся грфика релизов России. Информация приходила как от мейджоров, так и от независимых компаний. Так, Sony заявила на 22 апреля 2021 года студийный хоррор НЕЧЕСТИВЫЕ (Unholy). Интересно, что это на три недели позже американской премьеры. «Централ Партнершип» перенесла на 15 июля релиз фильма ТОП ГАН: МЭВЕРИК. Кроме того, компания заявила на 17 июня российскую комедию СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. UPI поставил на 9 декабря драма BELFAST. На 1 сентября 2022 года компания поставила романтическую комедию BROS.

Megogo перенесла релиз комедии НЕПОСЛУШНИК на 10 июня, а на 17 июня всталновый экшн-фэнтези АССАСИН. БИТВА МИРОВ (A Writer's Odyssey). На 24 июня переместилась отечественная комедия ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД. Французский проект ТАЙНА СЕН-ТРОПЕ ушел на 1 июля.

«Каропрокат» на 1 июля поставил новую отечественную комедию ПРОКЛЯТЫЙ.

All Media заявила два своих проекта на праздничные уикенды начала 2022 года. На 10 февраля встал фильм ЗАМУЖ НАЗЛО БЫВШЕМУ, а на 3 марта − комедия ПОЕХАВШАЯ.

A-One Films заявил новую дату для проекта SHEENA667. Лента выйдет 15 апреля. На 29 апреля компания поставила новинку − 6IX9INE: САГА О ДЭННИ ЭРНАНДЕСЕ (69: the Saga of Danny Hernandez), а на 20 мая − новую комедию МЕЙНСТРИМ (Mainstream).

«Русский Репортаж» перенес релиз фильма ЭЛЕМЕНТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ с 29 апреля на 6 мая. А вот отечественный проект АРХИПЕЛАГ, который продюсеры прокатывают самостоятельно, наоборот, 6 мая покинул и перебрался на 10 июня. С 10 июня на 22 апреля перенесли релиз комедии МОСКВЫ НЕ БЫВАЕТ. «Ракета Релизинг» заявила на 13 мая аниме MAGIC DOREMI. 27 мая «Иноекино» выпустит в российский прокат фильм Милоша Формана ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ.

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21.03.2021 Автор: Артур Чачелов