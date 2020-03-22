Обзор изменений графика релизов России за неделю с 16 по 22 марта

Нынешний обзор изменений в графике релизов страны целесообразнее было бы назвать обзором отмен. Уикенды ближайших месяцев по числу релизов становятся все более малочисленными. Так, Disney подтвердил уход ЧЕРНОЙ ВДОВЫ (30 апреля) и ЖЕНЩИНЫ В ОКНЕ (14 мая). ЦПШ − уход со своих дат фильмов НА ОСТРИЕ (26 марта), НЕПОСРЕДСТВЕННО, КАХА! (1 апреля), АНТЕБЕЛЛУМ (30 апреля), ПИЛА: СПИРАЛЬ (14 мая) и БЕГИ! (21 мая). «Вольга» была вынуждена убрать с ранее намеченных дат проекты ТАИНСТВЕННЫЙ САД (30 апреля), ИСТОРИЯ ДЭВИДА КОППЕРФИЛДА (7 мая) и ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (28 мая).

A-One Films перенесла выпуск фильма SHEENA667, а «Мосфильм» и «Искусство кино» − перевыпуск КУРЬЕРА Карена Шахназарова. Оба релиза стояли на 26 марта. RWV решила не выпускать 2 апреля фильм ВИВАРИУМ, Cinemaus Studio − 9 апреля проект НЕСЕЙКА. МЛАДШАЯ ДОЧЬ.

Во всех вышеперечисленных случаях новые даты выпуска будут сообщены позже. При этом, некоторые перенесенные релизы все же обрели конкретные новые даты. Так, «Каскад фильм» перенес релиз триллера УБИЙСТВА ПО ОТКРЫТКАМ с 19 марта на 2 апреля, а Megogo − релиз фильма СЕКРЕТ с 16 апреля на 23 июля. «Пионер» перенес релиз мультфильма МЕГАЩЕНКИ И РАСТИ НА ДИНООСТРОВЕ с 26 марта на 16 апреля. МУЛЬТ В КИНО № 116 от MVK перебрался с 28 марта на 18 апреля. «ПилотКино» перенесла релиз документального проекта НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ. МАТЕРА – ГОРОД ИЗ КАМНЯ с 2 апреля на 7 мая.

В общем вале отмен были и те, кто заявлял новинки пакета. Так, «Парадиз» пополнил пакет двумя проетами: на 9 апреля встал триллер ОТЕЛЬ ДЛЯ САМОУБИЙЦ (Selvmords turisten) совместного производства Дании, Норвегии и Германии, а на 30 апреля − американо-бразильский семейный проект ЗАПРЕТНАЯ КУХНЯ (Abe).

«Кинологистика» перенесла релиз хоррора СЫН ДЬЯВОЛА с 25 июня на 28 мая. С 18-го на 11 июня переехала японская военная драма В ПЛЕНУ У САКУРЫ. На 18 июня встала новинка − британский хоррор ШКАТУЛКА ДЬЯВОЛА (The Jack in the Box). На 25 июня компания заявила фантастический триллер ПОЛНЫЙ УЛЕТ (The Wave). На 16 июля встал южнокорейский проект МИССИЯ: СПАСТИ ПАНДУ (Mr. Zoo: The Missing VIP), а 23 июля компания заявила сразу две новинки: хоррор ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ РОУЗ (The Dawn) и немецкую комедию БРА (The Bra).

У «Капелла фильм» французский проект #ЯЗДЕСЬ перебрался на 16 апреля, а лента ПРИДИ КО МНЕ ушла на 21 мая. Стоявший здесь фильм ЛЮБОВЬ МЕЖДУ СТРОК перенесли на 11 июня. Оттуда на 18 июня переехал фильм СОЗДАТЕЛЬ. А на 7 мая встала новинка − оригинальный британский мультфильм СКАЗКИ СЕРОГО ВОЛКА (Revolting Rhymes).

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22.03.2020 Автор: Артур Чачелов