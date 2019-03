Обзор изменений графика релизов России за неделю с 18 по 24 марта

На прошедшей неделе новостей, касающихся графиков релизов компаний, было довольно много. Изменения в планах были как у мэйджоров, так и у независимых компаний. Так, WDSSPR наконец нашла дату для выпуска ленты НУРЕЕВ. БЕЛЫЙ ВОРОН. Лента стартует уже 20 апреля 2019 года. «Централ Партнершип» перенесла старт комедии Paramount ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА с 12 июня на 23 мая. Кроме того, на 5 сентября у компании встала новинка пакета − российский фильм ЖАРА. UPI поменяла местами даты двух осенних релизов. Новый, пока безымянный проект от студии Джейсона Блума теперь выйдет 17 октября, а на его прежнюю дату 14 ноября переместился проект THE HUNT. «Каро Премьер» поставила на 24 сентября 2020 года ленту МНОЖЕСТВЕННЫЕ СВЯТЫЕ НЬЮАРКА (The Many Saints of Newark) − приквел сериала «Клан Сопрано».

«Вольга» заявила сразу несколько новинок. На 16 мая она поставила французскую комедию ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ (Let’s Dance), на 12 июня встала новая работа Педро Альмодовара БОЛЬ И СЛАВА (Dolor y gloria), а на 31 октября − мексиканская анимационная лента DIA DE MUERTOS. «Наше кино» заявило на 11 июля 2019 года хоррор THE WIND. Кроме того, компания поменяла местами даты релизов двух своих мультфильмов: ПТИЧИЙ ДОЗОР теперь выйдет 4 июля 2019 года, а КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ − 12 сентября.

«Пионер» убрал из расписания сразу три апрельских релиза: КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ, РУССКОЕ КРАТКОЕ. ВЫПУСК 4 и МЭРИ. Зато компания заявила сразу две новинки на 2 мая 2019 года. Это мультфильм ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 2 (Paw Potrol 2) и французская комедия НОН ФИКШН (Non Fiction). Кроме того, мультфильм БУКАШКИ 2 теперь также официально стартует с 2 мая, но с 25 апреля он будет доступен для превью. На 9 мая 2019 года дистрибьютор поставил новую российскую военную ленту про танкистов по сценарию Станислава Говорухина НА ПАРИЖ. Также компания перенесла релиз проекта БЕЗ СЕМЬИ с 18 на 11 июля.

«Экспонента» перенесла мультфильма CINDERELLA AND SECRET PRINCE на 3 октября 2019 года. A-One Films перенес релиз нового фильма Франсуа Озона ПО ВОЛЕ БОЖЬЕЙ с 18 на 25 апреля. «Капелла» нашла новую дату для фантастической ленты БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ − с 10 мая она ушла на 27 июня. RFG Distribution перенесла релиз военной драмы КРАСНЫЙ ПРИЗРАК с 9 мая 2019 года на 16 января 2020 года.

Компания «Маурис» назначила новую дату для французской комедии SUPERЗЯТЬ. Лента встала на 11 апреля. «Кинологистика» заявила две новинки. Это хорроры ПЕСНЬ ДЬЯВОЛА (A Dark Song, встала на 9 мая) и ДИТЯ ТЬМЫ (The Hollow Child, встал на 23 мая). «СБ Фильм» поставил на 16 мая 2019 года вестерн с Итаном Хоуком и Крисом Праттом МАЛЫШ (The Kid). Planeta Inform Film Distribution заявила на 6 июня 2019 года семейный фильм ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА (Jurassic Pet).

24.03.2019 Автор: Артур Чачелов