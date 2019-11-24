Обзор изменений графика релизов России за неделю с 18 по 24 ноября

Прошедшая неделя была небогата на новости о графике релизов. Самым глобальным был блок от WDSSPR, основная часть которого появилась еще в понедельник. Эта информация касалась графика релизов Disney: компания заявила множество новинок на 2021-2023 годы, но, как это часто бывает, не заявила их названий. Под будущие полнометражные художественные фильмы студии застолбили 18 ноября 2021 г., 24 марта 2022 г., 11 августа 2022 г., 9 марта 2023 г., 25 мая 2023 г., 13 июля 2023 г., 10 августа 2023 г., 5 октября 2023 г. и 14 декабря 2023 г. Под новые фильмы от MARVEL – 6 октября 2022 г., 16 февраля 2023 г., 4 мая 2023 г., 27 июля 2023 г. и 2 ноября 2023 г. На 15 июня 2023 г встал некий проект от PIXAR, а на 23 ноября 2023 года − проект от Disney Animation. Еще один безымянный мультфильм от PIXAR переехал с 17 марта 2022 г. на 10 марта 2022 года.

Достижения WDSSPR Sony в этом вопросе на прошлой неделе были заметно скромнее: компания лишь перенесла релиз мультфильма VIVO с 5 ноября 2020 года на 15 апреля 2021 года. Свой переезд есть и у ЦПШ. Январское расписание покинул хоррор ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА. Он встал на 27 февраля 2020 года. В связи с этим, стоявший на этой дате хоррор компании «Экспонента» ЧЕРНОЕ ЗЕРКАЛО: ФАНХАУЗ переехал на 13 февраля.

RWV убрала с 12 декабря ленту МИЛЛИОН МЕЛКИХ ОСКОЛКОВ. Ее новая дата выпуска не сообщается. Magic Film Company заявила на 9 января мультфильм РИФ (Go Fish). «ПРОвзгляд» перенес релиз проекта МОЯ СОБАКА − ИДИОТ с 20 января на 6 февраля. На 6 февраля также встал новый проект от «Вольги» − мультфильм ВИКИНГ ВИК (Vic the Viking). На 20 февраля заявилась новинка от Planeta Inform Film Distribution: французский семейный фильм МИЛЫЙ ДРУГ (La dernière vie de Simon)

Сразу два новых российских проекта заявились на даты 2020 года без дистрибьюторов. На 4 июня встал фильм ОДНАЖДЫ В ДЕТСТВЕ, а на 17 декабря комедия ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ... 2.

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24.11.2019 Автор: Артур Чачелов