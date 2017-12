Обзор изменений графика кинорелизов России за неделю с 18 по 24 декабря

Предпоследняя неделя года оказалась богата на новости об изменениях в графике релизов. Старались все: и мэйджоры, и независимые дистрибьюторы. Начнем с печальной новости для фанатов Marvel: WDSSPR сообщила, что фильм ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА выйдет в российский прокат 26 февраля 2018 года, а не 15-го, как было заявлено ранее. Впрочем, посмотреть эту картину можно будет и раньше: с 22 февраля она пойдет в премиальных форматах IMAX и Luxe. Кроме того, с 1 февраля на 27 сентября у дистрибьютора переехал продюсерский проект Даррена Аронофски WHITE BOY RICK. И, последнее: компания официально убрала из своих планов мультфильм GIGANTIC, а вот от даты 26 ноября 2020 года, на которой он был заявлен, отказываться не стала. На ней выйдет другой полнометражный анимационный проект, название которого пока не объявлено.

Вернемся в 2018 год. Русский Universal перенес дату старта фильма Пола Томаса Андерсона ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ с 15 марта на 15 февраля 2018 года. На освободившуюся дату 15 марта встал другой проект компании – ЛЕДИ БЁРД, ранее планировавшийся аж на 26 апреля. А вот представитель другого голливудского мэйджора – компания «Каро Премьер» – ограничился лишь одним переездом: дистрибьютор перенес релиз музыкальной драмы New Line и Warner Bros. ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ с 17 мая на 4 октября 2018 года.

У «Централ Партнершип» значительно обновился долгосрочный график релизов от студии Paramount. Так старт комедии ТОЧКА ОТРЫВА перенесли с 29 марта на 10 мая 2018 года, а проект ПАРК АТТРАКЦИОНОВ переместился с августа 2018 года на 21 марта 2019-го. 3 января 2019-го в кинотеатры выйдет хоррор ELI, 14 февраля того же года – комедия INSTANT FAMILY с Марком Уолбергом и Роуз Бирн, 21 февраля – экшн-триллер RHYTHM SECTION с Блэйк Лавли и Джудом Лоу, 18 апреля – новая экранизация Стивена Кинга КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, а 10 октября – фэнтези-хоррор ARE YOU AFRAID OF THE DARK.

С 1 августа 2019-го аж на 30 июля 2020-го переехал ГУБКА БОБ 3. И еще, один студийный анимационный проект, пока без утвержденного названия, устроился на 14 мая 2020 года. В релизы 2020 года также встал проект G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 3. Он выйдет 26 марта, а 15 октября выпустят ремейк фантастического экшн-боевика МИКРОНАФТЫ (Micronauts). 22 июля 2021 года в кинотеатрах появится новая экранизация компьютерной игры DUNGEONS & DRAGONS (ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ), а на 30 сентября того же года заявлен некий блокбастер без утвержденного названия, основанный на вселенной игрушек Hasbro.

Есть у ЦПШ изменения, которые не связаны с фильмами Paramount. Они затрагивают график начала 2018 года. Компания все-таки перенесла релиз комедии Марюса Вайсберга НОЧНАЯ СМЕНА с 4 января. Лента встала на 16 августа 2018 года – счастливую для режиссера дату БАБУШКИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. На 8 февраля встала новинка пакета – итальянская комедия МЕСТО ВСТРЕЧИ (The Place).

Русский мэйджор – компания «Наше кино» – наконец определилась с датой выпуска амбициозного российско-китайского проект ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА. ПУТЕШЕСТВИЕ В КИТАЙ. Лента выйдет в широкий прокат 16 августа 2018 года. С новой датой определился и еще один ожидаемый отечественный кинопроект – комедия ДНЮХА!, недавно освободившая 4 января. Теперь фильм выйдет в широкий прокат 22 марта 2018 года. Прокатчики у него те же – Bazelevs и Fox.

Компания «Парадиз» снова слегка перетасовала свой график релизов начала 2018 года. Дистрибьютор вернул на 4 января комедию ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ. Ранее ее переносили на 11 января. С 18 января на 1 февраля переехал ромком КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, а с 1 февраля на 8-ое – российская музыкальная лента ХИТ. Ранее на 8 февраля стоял проект ВСЯ НАША НАДЕЖДА. Теперь он выйдет 22 февраля. Зато дату 8 февраля освободила спортивная драма ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ (ЛЕДЯНАЯ СТЕРВА) от компании «Капелла Фильм». Фильм переехал на 1-ое февраля 2018 года. Кстати, оттуда на 25 января на этой неделе компания MVK перенесла дату старта французской комедии ПОБЕГ ИЗ РИО.

Компания «Кинологистика» перенесла релиз фильма ужасов ПРОКЛЯТИЕ. КУКЛА ВЕДЬМЫ с 8 февраля на 12 апреля 2018 года. Кроме того, дату 19 апреля покинул другой релиз компании – фильм РЕДКАЯ БАБОЧКА. Он встал на 10 мая. Ранее здесь находился арабский мультфильм БИЛАЛ, однако пока он ушел «в никуда».

Есть изменения и графике фильмов ограниченного проката. Компания A-One Films временно убрала из своих планов ленту КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С ДЕВУШКАМИ НА ВЕЧЕРИНКАХ. Она стояла на 22 февраля. Кроме того, дистрибьютор снова перенес срок выпуска фильма УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ. На этот раз на 15 февраля. 18 января 2018 года в кинотеатрах появится нашумевший фильм Рустама Хамдамова МЕШОК БЕЗ ДНА. Ленту выпустит компания Reflexion Films.

24.12.2017 Автор: Артур Чачелов