Обзор изменений графика релизов России за неделю с 19 по 25 апреля

Прошедшая неделя принесла множество новостей, касающихся графика релизов России. Так, например, стало известно, что ФОРСАЖ 9 выйдет у нас не в четверг 20 мая, а на день раньше − в среду 19 мая. Universal также заявила две новинки: на 1 июля 2021 года встал криминальный триллер от Warner Bros. и Стивена Содерберга NO SUDDEN MOVE, а на 20 января 2022 года поставили ленту DOWNTON ABBEY 2. Sony перенесла выпуск мультфильма МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ: ТРАНСФОРМАЦИЯ с 5 августа на 23 июля.

Амбициозный проект компании «Среда» и онлайн-кинотеатра Okko БЕНДЕР, ранее заявлявшийся к прокату компанией Sony, поменял дистрибьютора. Теперь он в пакете «Централ Партнершип». Первый фильм БЕНДЕР: НАЧАЛО появится в кинотеатрах 24 июня, а следующий − БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ − 29 июля.

«Наше кино» перенесло релиз комедии САМАЯ БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА с 13 мая на 1 июля. «Ракета Релизинг» перевыпустит в прокат ленту Виктора Гинзбурга GENERATION П. Лента появится уже 29 мая. На 10 июня у компании перенесен выпуск аниме ДОРЕМИ В ПОИСКАХ ВОЛШЕБСТВА, а на 22 июля заявлена новинкапакета − драма ПРЕВРАТНОСТИ РАЗУМА (Adventures of Mathematician).

Planeta Inform Film Distribution определилась с датой выпуска в России фильма открытия Каннского кинофестиваля, ленты АННЕТТ (Annette). Она появится в кинотеатрах 8 июля. World Pictures поставила на 1 июля 2021 года свою новинку − проект DRAGON GIRL. TenLetters перенесла выход фильма ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОДАЛ СВОЮ КОЖУ на 24 июня. Стоявший там ранее проект АДСКИЙ АД пока остался без даты.

RWV определилась со своим летним пакетом. На 27 мая перенесли выпуск ленты ТУВЕ, а на 1 июля заявили новинку − комедию МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ИЕРУСАЛИМЕ (Honeymood). На 15 июля встала французская комедия с международным названием KIDS ARE BACK (ориг. − Chacun Сhez Soi). На 29 июля переехал хоррор KINDRED. 1 августа компания выпустит в прокат драму ОДИН НА ОДИН (Nowhere Special).

Capella Film нашла новую дату для комедии МАХНЕМСЯ ТЕЛАМИ. Лента выйдет 19 августа. «Русский Репортаж» перенес релиз ленты КРИПТОПОЛИС на 2 сентября 2021 года.

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25.04.2021 Автор: Артур Чачелов