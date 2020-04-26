Обзор изменений графика релизов России за неделю с 20 по 26 апреля

Прошедшая неделя принесла несколько интересных новостей, касающихся графика релизов России. С ранее заявленных дат официально снялись мультфильм БЕЛКА И СТРЕЛКА: КАРИБСКАЯ ТАЙНА (стоял 30 апреля) от «Каропроката», драма ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ (7 мая) от «Пионера» и комедия ХЭППИ-ЭНД (14 мая) от SPPR. Во всех случаях речь идет о переносах релизов до лучших времен, а не уходе в онлайн. Мультфильм выйдет в конце лета, а релизы «Пионера» и Sony − как откроются кинотеатры. Кроме того, SPPR перенесла релиз ВЕНОМА 2 на 24 июня 2021 года. Отечественная криминальная комедия БУМЕРАНГ нашла свое новое место в графике на 1 октября 2020 года.

«Каро Премьер» отреагировала на глобальный сдвиг релизов партнерской студии Warner Bros. и представила новый график выхода фильмов для России. Приквел «Клана Сопрано» МНОЖЕСТВЕННЫЕ СВЯТЫЕ НЬЮАРКА перебрался 11 марта 2021 года, на 15 апреля 2021 года заявили сай-фай с Хью Джекманом ВОСПОМИНАНИЕ (Reminiscence). На 26 августа 2021 года перешел мюзикл НА ВЫСОТЕ МЕЧТЫ, а на 30 сентября того же года переместился БЭТМЕН. Фильм База Лурмана об Элвисе Пресли (он пока без названия) перебрался на 4 ноября 2021 года, а на 18 ноября 2021 года встала драма с Уиллом Смитом КОРОЛЬ РИЧАРД. Ранее ее заявляли на осень 2020 года. На 2 июня 2022 года перебрался проект ФЛЭШ, а на 3 ноября 2022 года − ШАЗАМ! 2.

Universal заявила на 30 сентября 2021 года проект студии MGM и режиссера Дэвида Слэйда DARK HARVEST.

MEGOGO Distribution перенесла даты нескольких летних релизов 2020 года и заявила новые картины. Так, ленты МОЙ ШПИОН и ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ переехали на 2 июля, а комедия АГЕНТ ЛЕВ − на 9 июля. Мультфильм ТВОРЦЫ СНОВ встал на 16 июля, а на 30 июля заявлены французский боевик НОЧНОЙ КОНВОЙ и новинка − семейный проект ДУМАЙ КАК СОБАКА (Dogs Best Friend). На 13 августа поставили еще одну новинку пакета − хоррор ЧАС ДЬЯВОЛА (Cleansing Hour). Туда же перебрался мультфильм КО-КО-КО!.

«Кинолэнд» заявил сразу три новинки. На 30 июля встал отечественный проект ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ НА ЧЕРНОМ МОРЕ, а на 27 августа − мультфильм ПРЫГ-СКОК: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ. 4 сентября компания выпустит документальную ленту НЕСЛОМЛЕННЫЕ (Unbroken), а 5 ноября проект БАЙКАЛ. МАГИЯ ВОДЫ, ранее заявлявшийся в 2019 году, но так и не попавший в прокат.

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26.04.2020 Автор: Артур Чачелов