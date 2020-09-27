Обзор изменений графика релизов России за неделю с 21 по 27 сентября

На прошедшей неделе было не так много новостей по перестановкам, но многие независимые дистрибьюторы пополнили пакеты новыми релизами.

Три обновления обновления в графике релизов произвела компания SPPR. Прежде всего, она перенесла комедию БУМАРАНГ с 10 октября на 1 апреля. Во-вторых, она добавила в график новый проект НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ, который выйдет 14 января 21-го. Наконец, временно выбыла из графика анимация НА СВЯЗИ. Компания «Централ Партнершип» определилась с новой датой масштабного проекта Данилы Козловского ЧЕРНОБЫЛЬ. Теперь фильм-катастрофа выйдет 15 апреля 2021-го.

На 11 февраля, чтобы поучаствовать в праздничном уикенде дня влюбленных, встала новая камедия от Сергея Светлакова LOVE от компании «Каропрокат».

Много перестановок произвела компания «Наше кино». Важнейшая из них - окончательно утвержденная новая дата КОНЬКА-ГОРБУНКА, который теперь выйдет 18 февраля 2021-го. Любопытно, что с декабря на 22 октября вернулись БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ. Также с декабря на более раннюю дату передвинулся мультфильм СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ, теперь он выйдет 19 ноября. На его прежнюю дату, 3 декабря, встала другая анимация ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ. Недалеко передвинулся мультфильм ГНОМЫ В ДЕЛЕ, с 15-го на 8 октября. Дату 26 ноября занял фантастический триллер ГРАНЬ ВРЕМЕНИ с участием Джейми Дорнана и Энтони Маки. Наконец, «Наше кино» убрала из графика релизов проект VOYAGERS режиссера Нила Бергера.

СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ не будет единственным независимым мультфильмом на 19 ноября. На эту же дату встал проект Megogo Distribution ТВОРЦЫ СНОВ. Также прокатчик заявил на 10 декабря новый проект, фильм ужасов ОБОРОТЕНЬ. 4 февраля 2021-го выйдет новая часть шпионской пародийной франшизы OSS 117.

Два проекта компании «Экспонента» разъехались с даты 12 ноября. Новый фильм с участием Джонни Деппа МИНАМАТА переехал на 19 ноября, а боевик с Шайа ЛаБафом ВЫБИВАЯ ДОЛГИ - на 5 ноября. Благодаря этому 12 ноября занял хоррор THE CALL.

Новую дату получила перспективная анимация от TenLetters 100% ВОЛК. Теперь проект выйдет 25 марта 2021-го. Также прокатчик пополнил пакет немецкой комедией ОСТОРОЖНО, КЕНГУРУ! (19 ноября) и драмой Владимира Мирзоева КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА ВОДКОЙ (29 октября).

Три новых релиза в пакете компании «СБ Фильм». На 29 октября прокатчик поставил комедию МАДАМ ПАРФЮМЕР. 19 ноября состоится релиз фильма ужасов ДРОН, а 3 декабря - триллера ЛЕДЯНОЙ КАПКАН. Две новинки заявила компания «Каскад Фильм». На 1 октября заявлен фильм ужасов МЫ ПРИЗЫВАЕМ ТЬМУ, а на 15 октября - триллер НОЧНОЙ ПОРТЬЕ. 12 ноября «Пионер» выпустит в прокат новый семейный фильм от создателей БЕЛЛЬ И СЕБАСТИАН под названием ПОЛИ. 4 ноября «Ракета Релизинг» готовится выпустить хоррор ОМЕН. НАСЛЕДИЕ, а 26 ноября - байопик ФАССБИНДЕР. На 8 октября Planeta Inform Film Distribution поставила байопик ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ с Ламбером Вильсоном в главной роли.

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27.09.2020 Автор: Никита Никитин