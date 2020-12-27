Обзор изменений графика релизов России за неделю с 21 по 27 декабря

Прошедшая неделя принесла множество новостей, касающихся графика релизов. В среду появилась информация о том, что Sony переносит выпуск фантастического экшна ОХОТНИК НА МОНСТРОВ с 14 на 28 января. Официально компания этого не заявляла, на ее сайте пока фигурирует прежняя дата, однако, видимо, переезд все же состоится.

Warner Bros. через «Каро Премьер» заявила три проекта на 2023 год. Лента ФЬЮРИОСА (Furiosa) встала на 22 июня, проект КОЙОТ ПРОТИВ «АКМЕ» (Coyote vs. Acme) − на 20 июля, а картина ЦВЕТ ЛИЛОВЫЙ (The Color Purple) − на 20 декабря.

MEGOGO Distribution заявила на 1 апреля драму ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА (Our Friend). «Каропрокат» заявил на 3 мая 2021 года ленту КРАСНЫЙ ПРИЗРАК. «Наше кино» убрало с 4 февраля французский хоррор с международным названием THE ADVENT CALENDAR. Новая дата выхода не сообщается. Зато она появилась у фантастического проекта Lionsgate VOYAGERS − компания выпустит его 26 ноября 2021 года.

Capella Film перенесла релиз российского проекта КОРПОРАЦИЯ AD LIBITUM с 21 на 28 января. Датская лента РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ перебралась на 18 февраля. «Пионер» заявил на 18 февраля проект MALEVOLENT. В то же время «Русский Репортаж» убрал с этой даты ленту ЛЮБОВНИКИ.

World Pictures перенесла релиз хоррора АСТРАЛ. ОНЛАЙН на 28 января. Также компания заявила новинки: на 29 апреля встал проект БЕЗВРЕМЕНЬЕ (The Nameless Days), а на 10 июня − лента АМНЕЗИЯ (Amnesia). Кроме того, дистрибьютор перенес релиз мультфильм СЕМЕЙКА МОНСТРОВ с февраля на 13 мая 2021 года.

«Парадиз» убрал с 1 января мультфильм ОТ ВИНТА 2. Его новая дата не сообщается. Также из графика временно выбыли проекты ЗЛОВЕЩИЙ СВЕТ и КУНГ ФЬЮРИ 2. На их место пришли новинки пакета − на 18 февраля встал хоррор ПОВОРОТ ВНИКУДА. ИСХОД (Wrong Turn), на 25 февраля − проект ОККУПАЦИЯ: МИССИЯ «ДОЖДЬ» (Occupation 2: Rainfall), а на 18 марта − комедия SHOPLIFTERS OF THE WORLD. Кроме того, на 1 июля переехал релиз ВЫБОР ФРЕДЕРИКА ФИТЦЕЛЛА.

«Ракета Релизинг» заявила на 4 февраля новинку − ленту ПАПАШИ (Perfect Daughters). Релиз хоррора УИДЖА. ПРОКЛЯТОЕ ЗЕРКАЛО перенесен на 25 марта. На 1 апреля перебрался семейный проект ДИНО-ДАНА.

Компания UMS Films продолжает снабжать прокат новыми релизами. 7 января кинотеатрам и зрителям предложат испанскую ленту ХИМИЯ ЛЮБВИ (Just a Little Chemistry). Фантастический фильм СЕКРЕТНЫЕ ФАЙЛЫ: НАД НЕБЕСАМИ перебрался с 31 декабря на 21 января 2021 года. Кроме того, компания заявила несколько новинок. На 28 января встала лента УИЛЬЯМ. ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТАЛЕЦ (Ao, le dernier Néandertal). На 4 февраля встал боевик ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЕТ (Money Plane), а 25 февраля заняла черная комедия БЕСПОЛЕЗНЫЕ ЛЮДИШКИ (Useless Humans).

«Невафильм» заявила на 20 января проект ФЕЛЛИНИ И ДУХИ (Fellini Degli Spiriti).

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27.12.2020 Автор: Артур Чачелов