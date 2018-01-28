Обзор изменений графика кинорелизов России за неделю с 22 по 28 января

За прошедшую неделю в графике выпуска кинорелизов в России накопилось немало изменений. Одно из важнейших – новость от «Централ Партнершип». Компания перенесла дату старта спиноффа ТРАНСФОРМЕРОВ, фильм БАМБЛБИ, с 27-го на 20 декабря 2018 года. Очевидно, что таким образом дистрибьютор надеется повторить успех ДЖУМАНДЖИ, не занимая сакральных для русского кино дат новогодней битвы.

К вопросу о пересечении на датах: компания «Каропрокат» неожиданно перенесла выход отечественной приключенческой ленты ПЕРВЫЕ (СОЗВЕЗДИЕ МАРИИ) на 7 июня 2018 года. Напомним, здесь же с незапамятных времен стоит сиквел МИРА ЮРСКОГО ПЕРИОДА. Ранее ПЕРВЫЕ планировались к выпуску на 29 ноября, но сейчас на эту дату встал еще один исторический проект – ТОБОЛ от Yellow, Black & White (по всей видимости, это киноверсия одноименного сериала о Русской Азии времен Петра Первого).

Компания Megogo Distribution снова перенесла релиз комедии THE BRITS ARE COMING. На этот раз на 31 мая 2018 года. Компания «Парадиз» переместила комедию ТАЛЛИ с 19 на 12 апреля. На 19 апреля вернулся ремейк комедии ЗА БОРТОМ, а на его прежнюю дату 3 мая стал фантастический триллер Эндрю Никкола АНОН. Другой фантастический проект из пакета дистрибьютора – лента РЕПРОДУКЦИЯ – занял 23 августа.



Компания «Экспонента» перенесла дату старта драмы ПРИВИДЕНИЕ (ранее известна как КАЖДЫЙ НОВЫЙ ДЕНЬ) с 22 февраля на 12 апреля. С 22 февраля также ушел фильм ужасов МУЗА от компании «Синема Престиж». Его новая дата не сообщается. Кроме того, на 1 марта 2018 года у этого дистрибьютора переехал релиз ТРЕТЬЯ ВОЛНА ЗОМБИ. На 1 марта также встал норвежский мультфильм ПОДНЯТЬ ЯКОРЯ! (Elias og Storegaps Hemmelighet), выпуском которого будет заниматься компания «Ракета Релизинг». Но есть на дате и потери: с нее ушел релиз «Экспоненты» ЕВА. Ленту выпустят 8 марта.

8 марта в ограниченный прокат будет выпущена голландская историческая драма ПОДЛИННЫЙ ВЕРМЕЕР (A Real Vermeer) компании «Русский Репортаж». 22 марта дистрибьютор представит публике документальный фильм ЗЕМЛЯ: ОДИН ПОТРЯСАЮЩИЙ ДЕНЬ (Earth: One Amazing Day), 10 мая – франко-израильскую драму ФОКСТРОТ (Foxtrot), а 31 мая – документальный проект ГОРА (Mountain).

Любителям альтернативного контента 19 февраля компания Beat Film предложит филь-концерт СИЯНИЕ ОБРУШИТСЯ ВНИЗ. ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ.

28.01.2018 Автор: Артур Чачелов