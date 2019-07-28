Обзор изменений графика релизов России за неделю с 22 по 28 июля

Неделя принесла множество новостей, касающихся графика кинорелизов в России. Большая их часть имела отношение к независимым дистрибьюторам или фильмам российского производства. Единственным исключением стала информация от UPI, которая передвинула релиз сиквела ХЭЛЛОУИНА, мэйджорский хоррор HALLOWEEN KILLS, с 15 на 22 октября 2020 года.

«Централ Партнершип» выбрала дату для выпуска в прокат фильма ТЕКСТ с Александром Петровым в главной роли. Экранизация одноименного романа Дмитрия Глуховского появится на экранах с 17 октября. Кроме того, компания вернула на 28 ноября военный боевик Роланда Эммериха МИДУЭЙ. «Каскад Фильм» поставил на 29 августа французскую комедию МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ (Nous finirons ensemble). «Ракета Релизинг» заявила на 12 сентября японский анимационный проект ПРОМАРЕ (Promare). HHG заявила на 7 ноября финскую взрослую комедию СОБАКИ НЕ НОСЯТ ШТАНОВ (Koirat Eivät Käytä Housuja). На 14 ноября встал мультфильм СТРАЖИ АРКТИКИ от компании «Вольга».

«Престиж Кино» поменяла даты своих релизов второй половины года. На 12 сентября переместилась фантастика ПАРОЛЬ H0US3, а на 26 сентября переехал проект МОЕ ПРЕКРАСНОЕ ЛЕТО С СОФИ. Ранее на этой дате стоял хоррор ИНЫЕ, который теперь ушел на 24 октября. Итальянский триллер СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 5 встал на 7 ноября. На 21 ноября переместился КОРОЛЬ СЛОН, который ранее планировался к выпуску 29 августа. И, наконец, на 12 декабря перешла китайская картина ОЗЕРО ДИКИХ ГУСЕЙ.

«ПРОвзгляд» стал прокатчиком фильма БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ, участвовавшего в конкурсе недавно прошедшего «Кинотавра». Лента будет выпущена в прокат 26 сентября. Кроме того, компания сменила даты для двух релизов: проект ВОСКРЕСЕНЬЕ переместился на 19 сентября, а лента МОЯ СОБАКА – ИДИОТ встала на 31 октября.

«Кинолэнд» перенес релиз мультфильма НИНДЗЯ В КЛЕТКУ на 10 октября. Ранее здесь был заявлен мультфильм ТРОЛЛЬ: ИСТОРИЯ С ХВОСТОМ, который теперь переместился на 7 ноября. На 5 декабря 2019 года компания зарезервировала новинку пакета − триллер 10 МИНУТ СПУСТЯ (10 Minutes Gone).

«СБ Фильм» перенес выпуск фильма БОЛЕВОЙ ПОРОГ с 17 на 10 октября и заявил несколько новинок. 26 сентября компания выпустит в прокат комедию киностудии Горького ПОДКИДЫШ, 7 ноября − украинскую анимацию КЛАРА, 28 ноября отечественный проект КОНЕЦ СЕЗОНА, а 19 марта 2020 года − российское семейное кино СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ.

«Русский репортаж» нашел новую дату для мультфильма БУНЮЭЛЬ В ЛАБИРИНТЕ ЧЕРЕПАХ. Он встал на 12 сентября. А на 16 января 2020 года у компании переместилась лента СВИСТУНЫ.

Дата 19 сентября продолжает привлекать все новые независимые кинопроекты. Так, «Большой фестиваль мультфильмов» предложит российским кинотеатрам немецкую анимационную комедию ПЕТСОН И ФИНДУС. ФИНДУС ПЕРЕЕЗЖАЕТ (Pettersson und Findus - Findus zieht um), а «Пионер» поставил сюда особый выпуск своего альманаха короткометражек − РУССКОЕ КРАТКОЕ. ПОБЕДИТЕЛИ КИНОТАВРА 2019. Кроме того, на 19 сентября встал мультфильм БРАТЬЯ МЕДВЕДИ: ТАЙНА ТРЕХ МИРОВ (Boonie Bears: Entangled Worlds) от нового прокатчика Cinemaus Studio.

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28.07.2019 Автор: Артур Чачелов