Обзор изменений графика кинорелизов России за неделю с 23 по 29 апреля

Первая посткинорыночная неделя большого числа изменений в график релизов не внесла. Хотя без важных обновлений все же не обошлось. Так, у WDSSPR Sony с августа 2018 года ушли сразу два хоррора: CADAVER и СЛЕНДЕРМЕН. Новые даты выпуска этих картин пока не называются. На 23 августа встал фильм АЛЬФА, полгода назад ушедший с мартовской даты. Кроме того, с 13 на 6 сентября переехал триллер ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2. Есть в планах Sony и пара новинок: 4 апреля 2019 года заняла военная драма с Томом Хэнксом GREYHOUND, а на 15 августа 2019 года встал хоррор GRUDGE – перезапуск некогда популярной японской франшизы ПРОКЛЯТИЕ.

Fox перенес дату выпуска в прокат отечественного фильма НЕСОКРУШИМЫЙ с 18 на 25 октября и убрал из своего графика военную драму БРАТСТВО Павла Лунгина. Кроме того, компания стала прокатчиком еще двух российских картин, которые запланированы к выходу на 2019 год: ПРОЕКТ «GEMINI» (11 апреля) и ЭБИГЕЙЛ (22 августа). Обе – производства компании Kinodanz.

В пакете компании «Наше кино» появился фильм из конкурсной программы «Кинотавра» – лента Дмитрия Месхиева ДВА БИЛЕТА ДОМОЙ. Этот фильм выйдет в прокат 25 октября 2018 года. Кроме того, с 29 на 15 ноября переехала другая отечественная лента – СОНАТА.

«Экспонента» определилась с датой выпуска исторической биографической драмы с Кирой Найтли КОЛЕТТ (Collette). Лента встала на 29 ноября 2018 года. Британский триллер ЗВЕРЬ от компании RWV переехал с 7 на 14 июня 2018 года. В пакете MVK появился мультфильм ГУРВИНЕК. Эта полнометражная анимационная лента совместного производства России, Чехии и Бельгии теперь запланирована к прокату с 29 ноября 2018 года.

29.04.2018 Автор: Артур Чачелов