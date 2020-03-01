Обзор изменений графика релизов России за неделю с 24 февраля по 1 марта

Прошедшая неделя принесла несколько важных новостей, касающихся графика релизов фильмов в России. Информация поступала и от мейджоров, и от независимых дистрибьюторо. Так, Sony сообщила, что перенесла релиз отечественной комедии БУМЕРАНГ с Дмитрием Нагиевым на 26 ноября 2020 года. Ранее картина была заявлена на 2 апреля. UPI перенесла релиз американской драмы ЭММА с 16 на 23 апреля. С 18 на 11 июня у нее переместился хоррор КЭНДИМЕН, а на 25 июня встал мюзикл THE HIGH NOTE.

Большой блок изменений случился с графиком релизов «Экспоненты». Компания перенесла релиз хоррора БУГИМЕН на 20 августа. Его старую дату, 28 мая, занял другой хоррор − новинка пакета, фильм ПЕРВАЯ ВЕДЬМА (Wretched). На 11 июня встала еще одна новинка − комедия КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ (Rendez-vous chez les Malawas), а на 25 июня − хоррор ДИББУК (The Vigil). Ранее на этих датах были заявлены хоррор ТОЛМЭН и триллер ЛИЦО СО ШРАМОМ, однако они переехали на 3 и 10 сентября соответственно. 9 июля компания выпустит в прокат хоррор ТЕМНАЯ БЕЗДНА (Black Water: Abyss), а 7 января 2021 года − семейный проект ПОДАРОК ОТ БОБА (A Gift From Bob).

«Кинологистика» перенесла релиз фильма СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ с 19 марта на 30 апреля 2020 года. На 21 мая встал мультфильм ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. ПИРАТЫ ОСТРОВА СОКРОВИЩ. Кроме того, компания заявила несколько летних новинок: на 4 июня встал российский семейный проект СПАСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ, на 2 июля − польский фильм ПРИШЕЛЕЦ ИЗ СКАЗКИ (Władcy przygód. Stąd do Oblivio), на 6 августа фантастический экшн ПРОЕКТ: ВРЕМЯ НАЗАД (The Desert Project). 3 сентября к прокату запланирована российская драма ЗВЕЗДОЧКА. 10 сентября в прокат выйдет мультфильм ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. МИР ДИНОЗАВРОВ.

«Пионер» убрал с 5 марта проект ENDLESS. Новая дата не сообщается. Зато 25 июня в планах компании образовался российский проект ХАНДРА режиссера Алексея Калынина. «Иноекино» поставило на 5 марта релиз фильма Федерико Феллини СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. Еще одной классикой, вернувшейся на большой экран, станет фильм 2009 года ГОСПОДИН НИКТО. Его перевыпуском занимается компания «Престиж кино». Лента встала на 23 апреля.

«Ливандия Энтертейнмент» заявила на 5 марта 2020 года альманах короткометражек TOP 5 OSCARS.

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01.03.2020 Автор: Артур Чачелов