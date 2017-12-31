Обзор изменений графика кинорелизов России за неделю с 25 по 31 декабря

Последняя неделя года оказалась богата на изменения в графике кинорелизов. Так, дату 15 февраля покинул проект Warner Bros. – фильм Клинта Иствуда ПОЕЗД НА ПАРИЖ. О новых сроках выпуска картины пока не сообщается. Зато на 1 марта 2018 года встал российский участник официальной программы Берлинского кинофестиваля, новый фильм Алексея Германа мл. ДОВЛАТОВ от компании WDSSPR. «Двадцатый Век Фокс СНГ» тоже пополнил свой пакет отечественным проектом – это военно-историческая драма ТАНКИ. Картина встала на 26 апреля 2018 года. А вот компания Universal застолбила за собой дату подальше – 9 мая 2019 года. В этот день она выпустит в прокат семейную картину DETECTIVE PIKACHU – экранизацию компьютерной игры Pokemon с Райаном Рейнольдсом в главной роли.

Компания «Кинологистика» убрала с 25 января ленту ВЫСОЦКИЙ. ОДЕССКАЯ ТЕТРАДЬ. О новой дате пока не сообщается. Дату 1 февраля покинула австралийская комедия ГОРЯЧИЕ КАНИКУЛЫ от компании «Люксор». С 8-го на 22 февраля переехал испанский хоррор МУЗА, а с 22-го на 8-е – хоррор УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ВЕРОНИКИ. Оба релиза из пакета Cinema Prestige. Компания «Пилот Кино» добавила в свои планы несколько новых проектов: 15 февраля она выпустит на экраны сборник короткометражек ITALIAN BEST SHORTS: ЛЮБОВЬ В ВЕЧНОМ ГОРОДЕ, 15 марта (с предпоказами 8,9, 10, 11 марта) – комедию МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ, 5 апреля – мелодраму ГОЛОДНЫЕ СЕРДЦА, а 17 мая – еще одну мелодраму под названием ЧУДЕСА.

Компания «Экспонента» определилась с датами некоторых новинок пакета и переставила ранее заявленные релизы. На 22 февраля встала молодежная романтическая драма КАЖДЫЙ НОВЫЙ ДЕНЬ (Every Day). Ранее на этой дате у компании стояла драма ЕВА, сейчас она переместилась на 1 марта. С 1-го на 22 марта уехал фильм ГОНКА ВЕКА, а с 15-го на 29 марта – криминальная драма БАНДЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА (КИНГИ). На 5 апреля встал боевик Элая Рота ЖАЖДА СМЕРТИ (Death Wish) с Брюсом Уиллисом в главной роли, а 26 апреля выйдет фантастический экшн с Сэмом Уортингтоном ТИТАН (Titan).

Много изменений и в планах Megogo Distribution. С 18 января на 8 февраля переехал боевик с Джерардом Батлером ОХОТА НА ВОРОВ. С 1-го на 22 февраля переместился проект ДИКИЙ. Ранее стоявший на этой дате фильм ЛОГОВО МОНСТРА ушел на 10 мая. На 12 апреля встал основанный на реальных события 1976 года триллер о захвате самолета ОПЕРАЦИЯ «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» (Entebbe). Ранее на этой дате был фантастический фильм JUST A BREATH AWAY, который переместился на 26 апреля. Оттуда, в свою очередь, на 28 июня переехала комедия РОДИТЕЛИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Есть изменения и в планах компании «Парадиз». С 29-го на 22 марта перенесся релиз фильма МОТЫЛЕК. На 5 апреля встала новинка – сайфай Эндрю Никкола АНОН (Anon) с Клайвом Оуэном и Амандой Сайфред. И, наконец, с 12 апреля на 17 мая переместился боевик НА ОСТРИЕ. Ранее на ней был заявлен проект БЕЛЬКАНТО, но пока он остался без даты.

Компания «Русский репортаж» поставила на 8 февраля новинку – французскую драму 12 МЕЛОДИЙ ЛЮБВИ (Chacun sa vie). 12 апреля прокатчик выпустит российскую драму ТУРЕЦКОЕ СЕДЛО, участника «Кинотавра» 2017 года. На 26 апреля компания наметила выпуск французской комедии МИССИС ХАЙД (Madame Hyde).

31.12.2017 Автор: Артур Чачелов