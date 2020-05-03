Обзор изменений графика релизов России за неделю с 27 апреля по 3 мая

Прошедшая неделя принесла много важных новостей о датах выпуска будущих проектов мейджоров и независимых компаний. Так, Universal убрала из планов фантастическую драму с Сильвестром Сталлоне SAMARITAN. Она стояла на 10 декабря 2020 года. Зато на 25 ноября 2011 года компания заявила новинку ленту Ридли Скотта GUCCI с Леди Гага в главной роли.

«Централ Партнершип» определилась с датами некоторых будущих проектов Paramount. Так, криминальный экшн БЕЗ ЖАЛОСТИ перебрался на 1 октября 2020 года, а лента ТОП ГАН: МЭВЕРИК стала участником новогодней битвы, заявившись на 1 января 2021 года. 1 июля в прокат выйдет комедия JACKASS − перезагрузка франшизы «Чудаки», а 22 июля − фантастический экшн ВОЙНА БУДУЩЕГО (Tomorrow War). 19 августа компания выпустит полнометражный ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ (Paw Patrol: The Movie). Следующий, седьмой фильм франшизы МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА встал на 18 ноября 2021 года, а восьмая часть − на 3 ноября 2022 года. Кроме того, на 26 мая 2022 года переместилась экранизация компьютерной игры ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ.

«Экспонента» перенесла релиз хоррора ПЕРВАЯ ВЕДЬМА с 28 мая на 30 июля. На 6 августа перебралась французская комедия НЕ ВСЕ ДОМА, на 26 ноября переехал триллер TAX COLLECTOR. Кроме того, у компании пока без даты осталась анимационная лента ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ.

MEGOGO DIstribution отреагировала на новости об изменении релизов компании Lionsgate и оперативно назначила новые российские даты для проектов компании, находящихся в ее пакете. Так лента с Хиллари Суонк FATALE переехала на 29 октября 2020 года, экшн триллер THE ASSET переехал на 22 апреля 2021 года, а криминальная комедия ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА − на 19 августа 2021 года.

«Ракета Релизинг» убрала с даты 7 мая хоррор СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ НА НОЧЬ. Новая дата проекта не утрочняется.

Сразу несколько релизов «Парадиза», ранее намеченные к прокату в апреле-мае, ушли в онлайн. Уже сейчас зрителям доступен триллер ОТЕЛЬ ДЛЯ САМОУБИЙЦ, 7 мая в онлайн-кинотеатрах появится комедия ЗАПРЕТНАЯ КУХНЯ, 12 мая − триллер ПРОЩАЙ, 22 мая психологический триллер ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, а 30 мая − экшн с Брюсом Уиллисом ДОЖИТЬ ДО УТРА.

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03.05.2020 Автор: Артур Чачелов