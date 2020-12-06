Обзор изменений графика релизов России за неделю с 30 ноября по 6 декабря

Прошедшая неделя принесла важную для рынка новость: SPPR становится дистрибьютором фильмов и мультфильмов от компании «СТВ» продюсера Сергея Сельянова. Первым совместным релизом 24 декабря 2020 года оказался мультфильм БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ. Кроме того, SPPR перенесла выпуск нескольких зимних релизов начала 2021 года: семейная комедия КРОЛИК ПИТЕР 2 вместо 7 января выйдет в российский прокат 25 марта 2021 года, а романтическая комедия РАШН ЮГ вместо 28 января выйдет 4 марта 2021 года.

Компания MEGOGO Distribution перенесла релиз проекта МОЙ ВОЛК на 7 января 2021 года. На 21 января переместился триллер ПТИЦА В КЛЕТКЕ. Французская комедия АГЕНТ 117: ИЗ АФРИКИ С ЛЮБОВЬЮ ушла на 15 апреля 2021 года. Кроме того, MEGOGO Studios совместно с Bazelevs выпустят 24 декабря 2020 года проект под названием НЕВЕЗУЧИЕ.

Planeta Inform Film Distribution поставила на 8 апреля хоррор THE BANISHING. «Каропрокат» заявил на 28 октября 2021 года мультфильм КОЩЕЙ.

Обновленная компания «Наше кино» заявила на 14 января немецкую мелодраму НЕБЕСА ПОДОЖДУТ (Gott, du kannst ein Arsch sein), на 4 февраля − французский хоррор LE CALENDRIER, а 18 февраля − мультфильм УПС... ПРИПЛЫЛИ! (Ooops! The Adventure Continues).

«Ракета Релизинг» нашла новую дату для детского проекта ДИНО-ДАНА. Лента выйдет 21 января 2021 года. Кроме того, компания заявила четыре новинки: на 28 января 2021 года встал хоррор ЗАЗЕРКАЛЬЕ (The 100 Candles Game), на 11 февраля − японское аниме ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ (Omoi, Omoware, Furi, Furare), на 25 февраля − немецкий триллер ГИПЕРСОМНИЯ (Cortex), а на 4 марта − проект ВАЙОЛЕТ ЭВЕРГАРДЕН 2 (Violet evergarden: the film).

World Pictures перенесла релиз хоррора АСТРАЛ: ОНЛАЙН на 21 января 2021 года. Проект с говорящим названием ЛЮБОВЬ, СВАДЬБЫ И ПРОЧИЕ КАТАСТРОФЫ ушел на 11 марта, а драма СУПЕРНОВА − поближе к «Оскару», на 25 марта.

«Белые ночи» нашли новую дату для выпуска фильма УРОКИ ФАРСИ. Это 29 апреля 2021 года. Кроме того, на 28 октября 2021 года встал новый проект LOST ILLUSIONS. «Пионер» перенес семейный проект ПОЛИ на 4 февраля 2021 года. На эту же дату KINOLIFE Distribution передвинула релиз фильма ДВАЖДЫ ДВА. «Русский Репортаж» перенес релиз мультфильма НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ на 25 февраля 2021 года.

UMS Film перенесла на 24 декабря комедию ДА, БОЖЕ, ДА. 14 января компания выпустит новинку − триллер КОНТРОЛЬ (Distorted). На 21 января перебрался фильм-катастрофа НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ.

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06.12.2020 Автор: Артур Чачелов