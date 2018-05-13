Обзор изменений графика релизов России за неделю с 7 по 13 мая

Российские дистрибьюторы начинают постепенно выходить из праздничной майской спячки и обновляют свои графики релизов. Так, WDSSPR определилась с датами для двух своих осенних проектов: англоязычный триллер ПОИСК (Search) продюсера Тимура Бекмамбетова выйдет 27 сентября 2018 года, а хоррор Надежды Михалковой ПРОИГРАННОЕ МЕСТО встал на 25 октября.

Сразу несколько новинок от Warner Bros. заявила компания «Каро Премьер». 4 июля 2019 года выйдет некий ФИЛЬМ ИЗ ВСЕЛЕННОЙ «ЗАКЛЯТИЯ», а на 26 декабря того же года встал комедийный экшн с Мелиссой МакКарти ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (Superintelligence). 16 января 2020-го компания выпустит в прокат юридическую драму ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ (Just Mercy), а на 24 декабря 2020 года встал ШЕРЛОК ХОЛМС 3 (Sherlock Holmes 3). Кроме того, из релиз-планов 2019 года ушли проекты МАЙНКРАФТ и МАРДЖИ КЛАУС. О новых датах выпуска этих картин пока не сообщается.

Компания «Каскад фильм» вспомнила о своем проекте ЭСКОБАР и определила его новую дату выхода – 14 июня. В этот же деть выйдет документальный фильм ДЕЛО СОБЧАКА, закрывающий «Кинотавр» этого года. А вот хоррор НЕВИДИМКА компании «Экспонента» эту дату покинул и встал на 28 июня. Компания «Пионер» определилась с датой выхода семейного релиза БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН 2: лента появится на российских экранах 26 июля.

13.05.2018 Автор: Артур Чачелов