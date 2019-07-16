Кинематографисты разработают свод правил о приоритетности выпуска релизов на экраны

Представители киносообщества намерены самостоятельно определить свод правил, который будет регулировать вопросы приоритетности распределения дат выпуска фильмов в российский прокат. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, на пресс-конференции во вторник, 16 июля. По словам Ямпольской, кинематографисты намерены сообща работать над документом, который поможет избежать конфликтов и одиозных переносов российских и зарубежных релизов.

«Представители отрасли заверили нас, что собираются заниматься саморегулированием, то есть давать заранее приоритеты нескольким национальным фильмам, затем оставлять релизы там, где они должны быть, − сказала Ямпольская. − Дать возможность голливудским фильмам выходить в прокат в день мировой премьеры, чтобы не вызывать негативного общественного резонанса. Это все существует на уровне намерений, это все добровольная деятельность самого сообщества».

Инициативную группу киносообщества, которая займется разработкой свода правил, может возглавить продюсер Сергей Сельянов.

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16.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС