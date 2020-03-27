Эксперты обсудили вопрос выживания российских кинотеатров

27 марта в онлайн-эфире YouTube-канала Nevafilm генеральный директор «Невафильм» Олег Березин, директор по маркетингу IMAX Russia & CIS Ольга Пильникова, генеральный директор «Метрополитэн Медиа» Мария Вогт и эксперт Юрий Кириллов обсудили, как кинотеатрам пережить карантин так, чтобы сохранить бизнес и рассудок.

Юрий Кириллов начал с того, что рассказал, как обычно работает финансовая модель кинотеатра. До 65% всех средств поступает от продаж билетов, примерно 25% − это еда, напитки и другой консешн плюс еще 10% − это субаренда, спонсорские контракты, реклама и прочее. Из общей выручки кинотеатра 40% возвращается прокатчикам и поставщикам консешна. Из оставшихся 60% примерно 18% уходит на аренду, 12% − на зарплаты сотрудникам, 10% − на эксплуатацию кинооборудования. Таким образом, 15-20% остается самой площадке, что в свою очередь, уходит на развитие, кредиты и дивиденды акционерам. Если бокс-офис падает на 15%, то останавливается развитие бизнеса и выплата кредитов. Падение кассы на 30% ставит под вопрос выплату аренды. Еще минус 10% выручки − и уже нечем будет платить зарплату.

Мария Вогт напомнила, что прошлый уик-энд стал худшим по посещаемости за последние десять лет. В кинотеатры не пришла как семейная аудитория, так и молодежная, которой был интересен ушедший с даты хоррор ТИХОЕ МЕСТО 2. В этом смысле кинотеатры в каком-то смысле проиграли информационную войну − многие зрители, готовые смотреть кино, попросту не знали, что кинотеатры еще работают.

Олег Березин отметил, что кинотеатры оказались между двух огней. С одной стороны, они должны были оставаться работать, пусть и без мощных релизов, но в то же время кинотеатры воспринимаются обществом как источники вируса. Как отметила Ольга Пильникова, многие игроки рынка из-за сложности ситуации не могли сформулировать четкую стратегию поведения, дожидаясь в том числе реакции из своих головных офисов.

По мнению Березина, с подобным кризисом мировой кинопрокат не сталкивался со времен Великой Депрессии. Он рассказал, что представители АВК разослали 85 писем руководителям регионов, чтобы они не медлили и принимали четкие законодательные решения по закрытию кинотеатров. Мария Вогт привела в пример Якутию, где благодаря более проработанным отношениям между властями и бизнесом закрыть кинотеатры удалось максимально оперативно.

Юрий Кириллов отметил, что рекомендательный характер мер по закрытию площадок вызван тем, что торговым центрам, которые имеют большее влияние, выгодно, чтобы их арендаторы не закрывались до последнего. По его опыту, можно выделить три вида владельцев торговых центров. Первый вид − «адекватные», которые сами занимаются операционным управлением, и поэтому с ними легко прийти к соглашению. Второй вид − «не адекватные», с которыми коммуникация затруднена, но и с ними рано или поздно можно найти общий язык. Сложнее всего в переговорах с наемными менеджерами, которые никогда не могут сами принять решение, ожидая реакции владельца. Последним часто оказывается какой-нибудь западный инвестиционный фонд. В момент кризиса такие менеджеры начинают молчать, не отвечать на звонки. В подобной ситуации помогают только наиболее очевидные сигналы. Например, когда кинотеатр уже начинает вывозить оборудование. Кириллов приветствовал введенный мараторий на банкротство, благодаря чему в случае неуплат ТЦ не сможет обанкротить кинотеатр, а банк, в свою очередь, не сможет обанкротить ТЦ и так далее.

Говоря о конкретных действиях во время карантина, Березин и коллегами обсудил два ключевых шага из алгоритма, которые разработали в компании Bigpicture.

Непосредственно во время закрытия важно уменьшить пропасть социальной изоляции. Первым делом требуется продумать план социальной защиты персонала и обеспечить защиту имущества кинотеатра. Также необходимо не забыть изучить договор аренды и прочие юридичерские документы (во избежание различных сюрпризов), получить рекомендации юристов и органов власти и, наконец, провести процедуру закрытия кинотеатра и консервации оборудования, соблюдая все правила эксплуатации. Вслед за этим уже в период закрытия необходимо наблюдать и коммуницировать. Требуется информировать персонал о текущей ситуации, поддерживать контакт со зрителями через социальные сети, контролировать баланс и финансовый поток кинотеатра, обратиться, при необходимости, за финансовой поддержкой и использовать время для анализа предпочтений зрителей.

Что касается персонала, то Березин подчеркнул, что сокращение низовых сотрудников ровным счетом ничего не даст, а, точнее, даже усложнит процесс открытия, если кризис пройдет быстро, и встанет вопрос оперативного поиска сотрудников. Сокращение зарплат руководитель должен начинать с себя, чтобы уже за счет этого облегчить диалог и понимание между всеми сотрудниками.

Сложный период дает возможность переориентироваться на другой, не менее любопытный вариант деятельности. Пример − калининградская киносеть «Люмен», которая на время карантина перевела сотрудников на производство медицинских масок. В обсуждениях с колегами у команды Березина родилась другая идея — начать производить самим и развозить по домам собственный попкорн, чтобы люди, вынужденно перешедшие на онлайн-потребление контента, смотрели кино под привычную вкусную закуску. Одновременно с продажей попкорна можно раздавать купоны с открытой датой, дающие право посетить кинотеатр, когда он наконец заработает после перерыва.

Мария Вогт отметила, что как раз в период карантина можно найти время на полноценную аналитическую работу, изучение аудитории, а также на развитие соцсетей и создание сайтов кинотеатров.

Березин согласился, что ннешний кризис − повод многим переосмыслить свой бизнес. Как автор книги про циклы в кинопрокате, Березин напомнил, что он предсказывал, что 2020 год будет кризисным. Он подчеркнул, что рынок давно ждал кардинального обновления. Важно, чтобы зритель, после кризиса обратив внимание на кинотеатр, нашел не что-то старое, а именно новое, соответствующее его актуальным запросам.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

27.03.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: YouTube