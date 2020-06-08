В рамках Key Buyers Event обсудили господдержку российского кино на международной арене

На онлайн-кинорынке российского контента Key Buyers Event: Digital Edition прошла деловая панель, посвященная господдержке креативных индустрий и сотрудничеству с зарубежными партнерами. В дискуссии приняли участие заместитель министра культуры Максим Ксензов, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, старший вице-президент АО «Российский экспортный центр» Никита Гусаков, глава «Москино» и ответственный секретарь Московской кинокомиссии Светлана Максимченко, а также генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова.

Максим Ксензов отметил, что в 2019 году Минкультуры выделило 95 млн рублей на поддержку активностей, связанных с представлением российского контента на международной арене. Помимо прямой поддержки деньгами, ведомство помогает отрасли, участвуя в работе фонде Eurimages («Евримаж»). С 2011 года фонд поддержал 28 проектов с российским участием, 21 из них был с мажоритарным участием России. Ксензов отметил, что «Евримаж» также поддерживает некоторые российские кинотеатры и анонсировал появление какой-то важной новости по этой теме. Не менее важной министерство считает возможность получения кинопроектами статуса совместных в рамках межправительственных соглашений между странами. Речь идет о крупных кинематографических державах − Франции, Германии, Южной Корее, Индии и многих-многих других. Модератором и проводником таких соглашений вскоре должно стать РОСКИНО.

Российский экспортный центр (РЭЦ) рассказал о работе, которая была проведена для подготовки запуска в стране программы федеральных рибейтов, а также помощи в адаптации российского контента для международных рынков. Сейчас такая программа действует только на уровне города Москвы. По словам Максима Ксензова, федеральная программа была одобрена правительством еще в конце прошлого года, но сейчас финансирование этих инициатив поставлено на паузу из-за пандемии. Кроме того, РЭЦ устами Никиты Гусакова объявил о запуске кредитно-гарантийных продуктов, которые помогут обезопасить экспортные сделки российских поставщиков контента.

Пока программа поддержки экспортного контента на федеральном уровне временно забуксовала, возможность субсидирования такой работы изыскал город Москва, правда касается она только столичных компаний. Правда, их немало: в московской индустрии кино и анимации сегодня работает более 9 тысяч компаний. Алексей Фурсин отметил, что Департамент предпринимательства и инновационного развития города внедряет программу финансовой поддержки процесса локализации российского контента для продвижения на зарубежных рынках, а также запускает так называемый «экспортный кэшбек» − возмещение 10% от стоимости экспортной сделки (до 10 млн рублей). Кроме того, Фурсин рассказал об успехах Москвы в поддержке конгрессно-выставочной деятельности компаний из креативных индустрий.

О том, как Москва помогает с кинопроизводством рассказала ответственный секретарь Московской кинокомиссии Светлана Максимченко. Она отметила, что эта организация, созданная для поддержки кинематографистов два года назад, сегодня может похвастаться участием в судьбе 900 проектов. Городская кинокомиссия облегчает работу в столице, помогая снижать затраты и решая административные вопросы, связанные с организацией съемок в таком большом мегаполисе, как Москва.

Глава РОСКИНО Евгения Маркова обратила внимание на важность самого факта существования в стране целого пула государственных и около государственных организаций, рассчитанных на поддержку экспорта контента. РОСКИНО и вскоре станет зонтичной организацией, которая будет помогать развитию отрасли во всех ее направлениях, сформировав стратегию развития. Одним из таких шагов является организация онлайн-кинорынка Key Buyers Event.

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08.06.2020 Автор: Артур Чачелов