Russian Film Festival расширяет географию

«Роскино» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации представляет ежегодный фестиваль Russian Film Festival, цель которого — знакомство зарубежного зрителя с многообразием современного российского художественного кино, документалистики и анимации. Russian Film Festival 2021 станет продолжением серии онлайн-показов, с успехом прошедших в прошлом году в Австралии, Мексике, Испании и Бразилии в коллаборации с местными онлайн-платформами. RFF 2020 собрал более 120 тысяч зрителей и стал первым российским онлайн-проектом, направленным на широкую международную аудиторию.

В 2021 году Russian Film Festival расширит свою географию. Фестиваль стартует в июне с мероприятия на латиноамериканской VOD-платформе Qubit (Аргентина, Чили и Уругвай) и продолжится в Казахстане на базе онлайн-кинотеатра Okko. RFF-Казахстан станет первым онлайн-мероприятием, посвященным российскому кинематографу, на территории СНГ. В июле RFF переместится в Азию, и в Южной Корее пройдет на крупнейшей локальной платформе Homechoice. Новая карта фестиваля также включает Индию, Азербайджан и Израиль. Осенью запланировано проведение второго выпуска фестиваля в Мексике, Испании и Бразилии.

Программа фестиваля ориентирована на широкую зарубежную аудиторию. Зрители каждой страны увидят подборки художественных, документальных и анимационных картин последних лет, отмеченных наградами на российских и зарубежных фестивалях, на языке оригинала с субтитрами.

Среди участников Russian Film Festival в 2021 году — игровые картины ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Андрея Кончаловского, КОНФЕРЕНЦИЯ Ивана Твердовского, ФРАНЦУЗ Андрея Смирнова, ДОКТОР ЛИЗА Оксаны Карас, СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ Михаила Локшина, НА ОСТРИЕ Эдуарда Бордукова, СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР Ренаты Литвиновой, ПАЛЬМА Александра Домогарова мл., ГЛУБЖЕ! Михаила Сегала, КИТОБОЙ Филиппа Юрьева, ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА Семена Серзина, СПУТНИК Егора Абраменко, ОГОНЬ Алексея Нужного, ТЕКСТ Клима Шипенко, КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? Ангелины Никоновой. В программу также войдут анимационные фильмы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА, ТРИ КОТА и БЕЛКА И СТРЕЛКА: КАРИБСКАЯ ТАЙНА. Впервые на Russian Film Festival представлена документальная лента — МЕДВЕДИ КАМЧАТКИ. НАЧАЛО ЖИЗНИ Ирины Журавлевой и Владислава Гришина.

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11.06.2021 Автор: Виолетта Палий