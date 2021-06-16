Зрители Казахстана смогут посмотреть Russian Film Festival на видеосервисе Okko

Мультимедийный сервис Okko станет площадкой для проведения первого онлайн-фестиваля российского кино Russian film festival в Казахстане, который пройдет с 21 июня по 11 июля.

Зрители Казахстана впервые бесплатно в Okko увидят подборку из девяти художественных, анимационных и документальных картин последних лет, многие из которых были отмечены наградами на российских и зарубежных фестивалях.

Russian Film Festival в Казахстане станет продолжением серии онлайн-фестивалей, организованных Роскино совместно с Министерством культуры РФ в 2020 году и с успехом прошедших в Австралии, Мексике, Испании и Бразилии. Фестиваль пройдет в коллаборации с мультимедийным сервисом Okko и станет первым подобным мероприятием, посвященным российскому кинематографу, на территории СНГ.

В рамках RFF будут показаны картины-участницы 77-го Венецианского кинофестиваля – новый фильм Андрея Кончаловского ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, удостоенный специального приза жюри, и КОНФЕРЕНЦИЯ Ивана Твердовского о травме и ее переживании после теракта 2002 года в Театральном центре на Дубровке в Москве. Зрители увидят основанную на реальных событиях спортивную экшн-драму НА ОСТРИЕ со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской в главных ролях, фэнтезийную костюмированную сказку Ренаты Литвиновой СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР и зрелищную историческую мелодраму СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ. Также в программе – семейный приключенческий фильм ПАЛЬМА и новая комедия Михаила Сегала ГЛУБЖЕ!. Анимационная программа будет представлена популярным мультфильмом БЕЛКА И СТРЕЛКА: КАРИБСКАЯ ТАЙНА. Впервые в программу Russian Film Festival войдет документальная лента МЕДВЕДИ КАМЧАТКИ. НАЧАЛО ЖИЗНИ о первом годе жизни бурых медведей, удостоенная национальной кинонаграды «Золотой орел» за 2019 год в номинации «Лучший неигровой фильм».

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16.06.2021 Автор: Виолетта Палий