«Смешарики» снова заговорят на арабском

С апреля 2020 года проекты «Смешарики» и «ПинКод» от Группы Компаний «Рики», предназначенные для детей от 4 до 12 лет, выходят на арабской SVOD-платформе Noorplay и будут доступны к просмотру по всему миру для арабоговорящей аудитории везде, кроме России и стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стриминговый сервис приобрел неэксклюзивные SVOD-права на показ третьего сезона сериала «Смешарики 3D: Новые приключения» и первый сезон «ПинКода» сроком на пять лет. Оба проекта дублированы на арабский язык.

«Мы рады сотрудничать с Noorplay, их ориентированность на семейную аудиторию отвечает нашим ключевым ценностям, – комментирует Валерия Коротина, руководитель международного развития бизнеса и продаж Группы Компаний «Рики». − Как «Смешарики», так и «ПинКод» уже были в телевизионном эфире региона MENA, и теперь мы увеличиваем наш цифровой охват, привлекая по всему миру детскую аудиторию, говорящую на арабском языке».

«Выстраивая стратегию развития направления детского контента с нуля, важно подбирать качественные проекты, узнаваемые детьми и при этом безопасные для спокойствия их родителей, – говорит Инанч Вардар, директор по контенту и развитию бизнеса Noorplay. − «Смешарики» и «ПинКод» этому полностью соответствуют, и нам не терпится представить полюбившиеся серии публике в ближайшее время».

Проекты «Смешарики» и «ПинКод» вышли на арабский рынок несколько лет назад и уже показывались на арабском языке ТВ-каналами и платформами стран Ближнего Востока и Северной Африки. Так, в эфире телеканала Discovery вышли «Смешарики» и «ПинКод», а сейчас транслируется сериал «Малышарики». В компании говорят, что переход в цифровой доступ и выстраивание тесных отношений с локальными компаниями региона – важный шаг в реализации стратегии международного развития «Рики» и продвижения российских анимационных проектов за рубежом. Компания видит большой потенциал в работе с арабоговорящей аудиторией и креативным рынком в целом, который на сегодняшний день только осваивается со стороны российских производителей анимации.

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26.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ГК РИКИ