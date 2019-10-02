ГК «Рики» запускает совместное производство с Alibaba Group

Группа Компаний «Рики», ведущий российский анимационный холдинг России, совместно с китайской компанией Alibaba Cultural Media and Entertainment Group, являющейся подразделением мирового лидера в сфере интернет-коммерции, холдинга Alibaba Group, объявила о начале производства второго сезона анимационного сериала «Тима и Тома». Студией компьютерной анимации «Петербург», входящей в ГК «Рики», будет создано 52 эпизода в технике 3D/2D по 5 минут каждый. Первые 13 серий будут произведены к апрелю 2020 года. Сериал выйдет одновременно на английском, русском и китайском языках.

«После огромного успеха первого сезона «Тимы и Томы» мы с нашим партнером приняли решение продолжить сериал, и уже в сентябре запустим в производство второй сезон, – комментирует заместитель генерального продюсера по международному развитию ГК «Рики» Диана Юринова. – Параллельно в Китае стартовала лицензионная программа, реализуется широкая промокампания, и уже получены первые предложения от производителей детской продукции. Мы рады, что наш сериал получил такое признание у китайской аудитории, и ожидаем еще более быстрого роста популярности после первых эфиров на телевидении».

Первый сезон анимационного проекта «Тима и Тома» начал транслироваться на крупнейшем китайском видеохостинге YouKu в ноябре 2018 года, сразу показав рекордный рост просмотров. За стартовый день 13 первых серий собрали 12 миллионов просмотров, а сегодня отметка приближается к 2 миллиардам.

«Мы очень рады сотрудничать с Группой Компаний «Рики» по развитию бренда «Тима и Тома» в Китае, – говорит генеральный директор YouKu Kids Ляо Хуайнань. – Наши отношения начались с рамочного соглашения, подписанного в сентябре 2018 года, по финансированию, производству, продвижению и дистрибуции нового российского анимационного контента в Китае и во всем мире, а также лицензионных товаров, произведенных на основе данного контента. YouKu отвечает тенденции растущего спроса на стриминговые сервисы в Китае, и данное партнерство демонстрирует наше намерение предоставлять разнообразный и высококачественный контент все большему числу китайских семей, которые ищут веселые и интересные фильмы».

Сериал «Тима и Тома» стал первым проектом в рамках соглашения Группы Компаний «Рики» с Alibaba Group, подписанного в сентябре 2018 года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке на полях встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Стороны договорились сотрудничать на стратегическом уровне в направлении финансирования, производства, продвижения и распространения в Китае и во всем мире нового анимационного контента, создаваемого в России, а также лицензионной продукции и товаров, основанных на данном контенте.

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02.10.2019 Автор: Артур Чачелов