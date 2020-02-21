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ГК «Рики» покупает студию анимации «Аэроплан»

Стоимость сделки не раскрывается

Создатель «Смешариков», группа компаний «Рики», консолидирует в своих руках 100% акций анимационной студии «Аэроплан». Последняя известна проектами под брендом «Фиксики». Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на главу управляющего комитета «Рики» Марка Завадского.

«Рики» впервые инвестировала в «Аэроплан» в 2011 году. Тогда компания вложилась деньгами ($3 млн в производство сериала «Фиксики») и ресурсами, получив 25% акций этой компании. Контрольным пакетом студии до сегодняшнего момента владел ее основатель − Георгий Васильев.

Для «Рики» новая сделка − продолжение политики консолидации медиаактивов. Ранее она выкупила у структур ВГТРК права на мультсериал «Тима и Тома», а у Межгосударственной корпорации развития – долю в совместном «Фонде девелопмента Рики», который создал более 10 пилотов анимационных проектов.

Георгий Васильев рассказал «Ведомостям», что после продажи «Аэроплана» намерен заняться новым бизнесом, не связанным с анимацией. При этом он сохранит должность креативного продюсера «Аэроплана».

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21.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости

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