ГК «Рики» и «КиноПоиск HD» выбрали лучшие идеи взрослых анимационных сериалов

Первое место в конкурсе-лаборатории взрослой анимации Riki.lab и приз в один миллион рублей разделили два проекта: ГРАФФИТИ (Олег Козырев, Мария Конева, г. Москва) — фэнтези об оживших граффити и СЕРЫЕ БУДНИ МАГОВ (Анастасия Жданова и Кирилл Ковальчук, г. Санкт-Петербург) — комикс, у которого уже есть армия поклонников в соцсетях, рассказывает о волшебниках, тайно живущих в Петербурге.

Второе место с призовой суммой в 500 тысяч рублей занял проект ОПАВШИЕ КРЫЛЬЯ, сюжет которого разворачивается в городе антропоморфных насекомых. Автору концепции, Валерии Горшковой из Владимира, на момент проведения питчинга едва исполнилось 14 лет. Валерия учится в школе и интересуется анимацией. Она разработала сильную концепцию, которую комиссия оценивала наравне с опытными авторами.

Третье место с призом в 300 тысяч рублей жюри присудило проекту писателя и сценариста Станислава Ефанова МОЯ СМЕРТЬ В МЕНЯ ВЛЮБИЛАСЬ (г. Москва) — истории о любви и препятствующих ей «убийственных» обстоятельствах.

Также жюри отметило проекты СВОЙСТВО РИН (Мария Кисленко, г. Санкт-Петербург) — фантазийную историю о девочке-драконе; ОСТРОВ ДОКТОРА КОВАЛЬСКИ (Юлия Полещук, Александра Евсеева, г. Москва) — комедию про гениального психиатра и его необычных пациентов; а также МАНДАЛА (Анастасия Ставинова, г. Краснодар) — иронический детектив про самопознание. Их авторы, как и призеры, получат возможность продолжить работу над своими проектами вместе с «Рики» и «КиноПоиск HD».

Владислав Рубин, креативный продюсер Яндекс.Студии: «Авторам очень важно понимать, почему та или иная история может быть реализована именно в анимации. Хочется, чтобы это были масштабные проекты, создание которых невозможно или сложно представить в игровых сериалах: другие реальности, выдуманные планеты, фантастические существа — какие-то очень оригинальные, экстремально смелые, порой даже абсурдные идеи, необычная стилистика повествования… Участникам и всем кто, хотел бы с нами работать, советую не ограничивать себя, фантазировать на полную! Талантливых авторов анимации в России много, потенциал у них огромный. И, несмотря на то что конкурс закончился, наша команда с радостью будет ждать новых материалов, мы — жадные до интересных проектов люди».

Мария Терещенко, руководитель девелопмента группы компаний «Рики», куратор конкурса-лаборатории Riki.lab: «Для России, как и для большинства стран мира, взрослая анимация — это относительно новое и неизведанное пространство, так как на протяжение почти всего ХХ века мультипликация считалась скорее «детским» искусством. Однако последние два десятилетия показали, что анимация может быть отличным медиумом для самого широкого спектра тем и проблем и выступать органично и интересно в самых разных жанрах, включая даже документальный. Сейчас мы только пытаемся понять, каков в реальности «диапазон заразительности» этого вида искусства, и конкурс Riki.lab стал одним из важных шагов в этом направлении. Разнообразие, которое мы увидели в заявках, только подтверждает, каким интересным может быть будущее взрослой анимации. Так что финал конкурса Riki.lab — это только начало большой и очень увлекательной истории».

Конкурс-лаборатория взрослых анимационных проектов Riki.lab стартовал осенью 2020 года. Всего на конкурс было отправлено 330 заявок из 87 городов и 10 стран, включая Украину, Беларусь, Великобританию, США, Канаду, Германию, Швейцарию, Эстонию, Казахстан и Узбекистан. Финалисты ТОП-20 могли доработать идеи под руководством опытных кураторов: режиссера-аниматора Константина Бронзита, режиссера, и сооснователя студии «Пилот» Игоря Ковалева, ведущего режиссера проекта «Смешарики» Дениса Чернова и сценариста проектов «ПинКод» и «Смешарики» Дмитрия Яковенко.

Еще больше интересного на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

21.05.2021 Автор: Виолетта Палий