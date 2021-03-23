ГК «Рики» и «КиноПоиск HD» объявили финалистов конкурса взрослой анимации Riki.lab

Группа компаний «Рики» объявила шорт-лист конкурса-лаборатории взрослых анимационных сериалов Riki.lab, который проводится совместно с «КиноПоиск HD». Жюри отобрало 20 лучших проектов. Они соревнуются за главные призы конкурса: 1 миллион, 500 и 300 тысяч рублей, а также возможность реализовать свою идею вместе с российским анимационным холдингом «Рики» и «КиноПоиск HD».

Прежде чем приступить к отбору финалистов, менторы конкурса-лаборатории провели более 90 индивидуальных онлайн менторских сессий с участниками топ-100. Каждый участник полуфинала имел возможность доработать свой проект и прислать его повторно на суд жюри.

В топ-20 конкурса вошли:

«Полли, маленький медведь» (Новикова Татьяна, Курск)

«Горячий рейс» (Дмитрий Дубровин, Москва)

«Остров доктора Ковальски» (Юлия Полещук, Москва)

«Фокус-покус» (Иван Пшонкин, Москва)

«Серые будни магов» (Анастасия Жданова, Санкт-Петербург)

«ИноплаНЕдети» (Светлана Нагаева, Москва)

«Долбаный космос» (Матвей Киреев, Москва)

«Двадцать первовековье» (Анна Малинова, Домодедово)

«Мультиверс» (Валерий Кропачев, Тюмень)

«Моя смерть в меня влюбилась» (Станислав Ефанов, Москва)

«Граффити» (Олег Козырев, Мария Конева, Москва)

«Show Mars go on» (Иван Ситников, Ермаковское)

«Мандала» (Анастасия Ставинова, Краснодар)

«Двоедушник» (Станислав Савин, Воронеж)

«Общага» (Виктория Агафонова, Санкт-Петербург)

«ПТУ Магии» (Марат Шакиров, Москва)

«Panelky» (Екатерина Какурина, Москва)

«От лукавого» (Татьяна Новикова, Курск)

«Свойство Рин» (Мария Кисленко,Санкт-Петербург)

«Сбросившие крылья» (Валерия Горшкова, Владимир)

Специальный приз КиноПоиск HD за активное участие в конкурсе получил Роман Хоцанович из города Набережные Челны.

«Наши менторские сессии не прошли зря: многие проекты действительно стали значительно лучше после переработки, − говорит руководитель Riki.lab Мария Терещенко. − Точнее. Остроумнее. Увлекательнее. Нас очень порадовало количество талантливых идей и ярких текстов. Жаль, что пришлось выбирать из них всего 20, хотелось взять намного больше».

««Яндекс.Студия» продолжает поддерживать индустриальные проекты, и развитие взрослой анимации − значимое для нас направление. Здесь нам очень помогает экспертиза наших партнеров, компании «Рики», − говорит Влад Рубин, креативный продюсер «Яндекс.Студии». − Конкурс Riki.lab показал, как много авторов готовы писать, придумывать и экспериментировать. Мы были приятно удивлены высоким уровнем историй, дерзостью и оригинальностью концептов. Что интересно: абсолютно на равных со взрослыми опытными участниками конкурса выступили четырнадцатилетняя Лера Горшкова и пятнадцатилетний Роман Хоцанович, подготовившие тщательно разработанные проекты. Леру мы приглашаем в Топ-20, а Романа наградим специальным призом − Яндекс.Станцией и премиальной подпиской «Плюс Мульти с Амедиатекой на 365 дней»».

Финалисты могут и дальше работать над совершенствованием своих проектов − до старта главного питчинга конкурса им доступен интенсив Riki.lab. Его кураторами станут режиссер-аниматор, дважды номинант премии «Оскар» Константин Бронзит, режиссер, сооснователь студии «Пилот» Игорь Ковалев, ведущий режиссер сериала и полнометражных фильмов «Смешарики» Денис Чернов и сценарист проектов «ПинКод» и «Смешарики» Дмитрий Яковенко.

Конкурс-лаборатория взрослых анимационных проектов Riki.lab стартовал 15 октября 2020 года. Для участия в конкурсе было прислано 330 заявок из 87 городов и 10 стран. Помимо России в конкурсе приняли участие русскоязычные жители Украины, Беларуси, Великобритании, США, Канады, Германии, Швейцарии, Эстонии, Казахстана и Узбекистана. Победители конкурса будут объявлены 25 апреля 2021 года, список проектов будет опубликован на сайте на сайте Riki.lab.

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23.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИКИ