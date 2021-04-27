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«Еще по одной» получит американский римейк

Леонардо ДиКаприо рассматривает возможность сыграть в нем главную роль

В течение двух недель перед церемонией вручения «Оскаров» агенты Томаса Винтерберга, режисера фильма ЕЩЕ ПО ОДНОЙпроводили аукцион по продаже прав на англоязычный римейк фильма. Предложением интересовались Studioсanal и Universal. Но выиграли аукцион Endeavor Content, Makeready и компания Леонардо Ди Каприо Appian Way.

Уже известно, что Ди Каприо выступит, как минимум, продюсером проекта, но в настоящий момент он также рассматривает возможность исполнить в римейке и главную роль. Режиссер фильма пока не определен. Томас Винтерберг и продюсеры оригинальной картины выступят в роли исполнительных продюсеров римейка.

25 апреля ЕЩЕ ПО ОДНОЙ получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Также, картина была номинирована на высшую награду за лучшую режиссуру. Томас Винтерберг посвятил полученную награду памяти своей дочери Иды, которая трагически погибла в автокатастрофе в первые дни съемок. Она должна была сыграть дочь персонажа Мадса Миккельсена.

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27.04.2021 Автор: Семен Брожитов

Источник: Screen Daily

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