«Ромео и Джульетту» Тимура Бекмамбетова покажут на кинофестивале «Сандэнс»

Новая экранизация «Ромео и Джульетты» будет представлена в конкурсе одного из самых влиятельных смотров независимого кино в мире – кинофестиваля «Сандэнс», который пройдет в США с 28 января по 3 февраля 2021 года. Работа российских продюсеров Тимура Бекмамбетова и Игоря Цая попала в секцию NEXT, которая отмечает наиболее передовые и инновационные картины киносмотра. «Сандэнс» впервые пройдет в гибридном формате: на виртуальной платформе фестиваля состоится онлайн-премьера фильма.

Картина, спродюсированная Тимуром Бекмамбетовым и Игорем Цаем, получила название R#J – это первая экранизация пьесы Шекспира для поколения Z – пользователей соцсетей и смартфонов. Она снята в формате screenlife: события перенесены в наши дни, а действие полностью разворачивается на экранах смартфонов главных героев. Режиссером фильма стал победитель «Сандэнса» 2018 года Кэри Уильямс. R#J стала его дебютом в полнометражном кино. В 2018 году он получил специальный приз жюри за свою короткометражку Emergency.

Ромео и Джульетту в новой экранизации сыграют молодые актеры – Камарон Энгельс (известен по сериалам Netflix «Спасатели Малибу» и «Кликбейт») и Франческа Ноэль («30 безумных желаний»).

Бекмамбетов и Цай уже побеждали на «Сандэнсе»: в 2018 году их новаторская продюсерская работа – скринлайф-триллер ПОИСК с Джоном Чо и Деброй Мессинг в главных ролях – получила приз зрительских симпатий и приз имени Альфреда Слоуна. Фильм также стал одной из самых успешных сделок по итогам киносмотра. Кинокомпания Sony приобрела права на дистрибуцию – фильм собрал свыше $75 млн в мировом прокате при бюджете около 700 тыс. долларов. Сервис Rotten Tomatoes оценивает фильм высоким рейтингом в 92%.

Бекмамбетов – один из главных популяризаторов формата screenlife, когда действие фильма разворачивается на экране компьютеров и смартфонов. Его первый проект в инновационном формате – хоррор УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ (2015) собрал в мировом прокате около $65 млн при бюджете в $1 млн и вошел в двадцатку наиболее прибыльных картин в истории американского кино. Screenlife-картины Бекмамбетова имели не только коммерческий успех, но и были отмечены наградами на международных кинофестивалях. В 2018 году приза зрительских симпатий Берлинале и фестиваля SXSW был удостоен политический триллер ПРОФИЛЬ.

В июне этого года Бекмамбетов подписал соглашения с голливудской студией Universal на производство пяти полнометражных картин в формате screenlife. В ноябре в американском приложении Snapchat вышел второй сезон его вертикального сериала про зомби Dead of Night. Сериал стал одним из самых успешных в линейке оригинального контента на платформе.

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16.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Bazelevs