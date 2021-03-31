Start эксклюзивно покажет «Родных»

Видеосервис Start объявил о том, что покажет своим пользователям новую российскую драматическую комедию РОДНЫЕ. Лента появится в подписке, платить за ее просмотр дополнительно не придется. Эксклюзивная онлайн-премьера фильма по сценарию Жоры Крыжовникова и Алексея Казакова, авторов комедий ГОРЬКО! и САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ состоится 10 апреля.

Однажды утром отец семейства (Сергей Бурунов) решает исполнить мечту всей жизни − поехать с родными (Ирина Пегова, Семен Трескунов, Никита Павленко, Катерина Беккер и Лиза Монеточка) на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал двадцать лет.

«Отец в РОДНЫХ − это одна из моих лучших ролей в кино. Наверное, самая лучшая на данный момент, − говорит Сергей Бурунов. − В ней я нашел все ответы на мучающие меня вопросы. Что со мной не так, почему мне так сложно порой. Мне помог с этим разобраться Андрей Николаевич Першин, он же Жора Крыжовников. При разборе сценария он обозначил серьезную проблему − эмоциональную незрелость людей. Когда я начал читать статьи по психологии, готовясь к съемке, в моей голове уже начало все структурироваться. В итоге съемки оказали на меня огромное влияние не только как на профессионала, но и как на человека, произвели еще и терапевтический эффект. Теперь я знаю, с чем мне нужно работать. Когда вы будете смотреть наше кино, вы, скорее всего, будете много смеяться. Но вы будете еще и плакать. Узнаете себя, своих отцов и матерей, которые, конечно же, делали ошибки, наносили травмы. Но делали они это не со зла, а потому что сами не знали, как надо воспитывать родных».

Видеосервис Start основан студией Yellow, Black and White и предлагаеторигинальные сериалы и фильмы на русском языке по подписке пользователям всего мира. Все фильмы и сериалы на Start доступны в любой точке мира без рекламы и дополнительных платежей, в качестве Full HD и 4K, на всех платформах, включая сайт Start.ru, мобильные устройства и телевизоры Smart TV. Обладатели iOS и Android устройств могут скачать понравившийся контент и насладиться им в дороге даже без доступа в Интернет. Новым пользователям предоставляется 7 дней бесплатного доступа.

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31.03.2021 Автор: Артур Чачелов