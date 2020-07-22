Помещение московского кинотеатра «Ролан» выставлено на торги

Помещению на Чистопрудном бульваре, в котором находился знаменитый столичный кинотеатр «Ролан», ищут нового арендатора. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Занимавшая эти площади компания «Парадиз», управлявшая «Роланом», освободила их, не потянув их стоимость. Управляющее федеральным имуществом ФГУП «ФТ-Центр» выставило помещение на торги. За право аренды кинотеатра на пять лет хотят получить 123 млн рублей.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», полагают, что желаемая «ФТ-Центром» цена непомерна. 2 млн руб. с НДС в месяц без учета эксплуатационных и коммунальных расходов − это в среднем в два раза выше того, что предлагается за соседние с «Роланом» объекты. Вероятно потому проведение аукциона по помещению уже откладывалось несколько раз.

У кинотеатра «Ролан» непростая судьба. Кинотеатр открылся в 1999 году − его основал Фонд Ролана Быкова в партнерстве с компанией «Парадиз». Суд расторг договор с фондом в 2007 году, и после этого «Парадиз» арендовал «Ролан» напрямую. Последний контракт на аренду был заключен в 2011 году сроком на 10 лет. Однако кинопоказ в кинотеатре прекратился уже зимой 2019 года: «Парадиз» не справлялся с арендными выплатами, копилась задолженность, проходили судебные разбирательства.

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22.07.2020 Автор: Артур Чачелов